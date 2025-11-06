En vídeo| Lucas, de ‘Andy y Lucas’ reacciona con una irónica sonrisa a sus preocupantes deudas

Lucas González vuelve a estar en el foco mediático una vez más tras la separación del icónico dúo musical ‘Andy y Lucas’. Después de meses repletos de escándalos, en los que ha salido a relucir desde la mala relación existente entre los dos cantantes, a su preocupante situación económica y la polémica gira final, ahora también se ha dado a conocer que González se enfrenta a unas terribles deudas que le llevarían asolando desde hace tiempo.

Era la revista Lecturas la que sacaba a relucir la gigantesca deuda a la que debe hacer frente el artista, y que estaría relacionada con la inversión inmobiliaria que ha hecho a lo largo de los años. Pese a que el gaditano dejaba entrever que gozaba de una situación económica privilegiada y presumía de las inversiones que había hecho, parece ser que la realidad es diferente. De hecho, se habría visto obligado a pedir una moratoria al banco, incapaz de hacer frente al pago de los 400.000 euros que debe al banco.

Lucas González en Madrid. (Foto: Gtres)

«Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas», informaba Luis Pliego, director de la revista. «Decía que era millonario, que vivía de rentas… La realidad es que tiene cinco propiedades, tres de ellas hipotecadas», se encargó de explicar en El tiempo justo.

Andy y Lucas en un evento en Madrid. (Foto: Gres)

Lucas responde a la polémica sobre sus deudas

Ahora, el gaditano ha reaparecido en público, donde se ha pronunciado respecto a esta delicada situación. Y lo ha hecho respondiendo con una sonrisa de lo más irónica a estas últimas acusaciones que pesan en su contra. Negándose a entrar en más detalles o hacer comentarios al respecto, el cantante se ha limitado a sonreír, demostrando que se lo toma con humor.

Por otro lado, parece ser que estos problemas económicos serían el principal motivo por el que tanto Lucas como Andy decidieron seguir adelante con su gira, pese a que la situación entre bastidores ya estaba siendo insostenible. «Se entiende ahora por qué ha hecho esta gira», argumentaba Pliego. «Había una necesidad económica aunque la amistad estaba rota».

Lucas, de ‘Andy y Lucas’. (Foto: Gtres)

En cuanto a Andy Morales, no cabe duda de que esta situación le está pasando factura. «Ya dije que no quería hablar del tema porque me está causando problemas», se lamentaba al respecto el cantante, quien está dispuesto a lanzar su carrera en solitario. Y, ante la posibilidad de que su ex compañero tome medidas legales para defender su integridad, parece que Morales lo tiene claro: «Si él quiere ir a la justicia, que lo haga. No tengo miedo, no he dicho nada malo». Unas declaraciones bastante contundentes con las que Andy procura desvincularse por completo del que fuese su amigo.

Una triste despedida para casi más de dos décadas de éxitos sobre los escenarios. Y es que los problemas no paran de crecer para Lucas, cuya imagen atraviesa sus horas más bajas. De hecho, los testimonios en contra del gaditano no dejan de sumarse. «Es violento, yo le tengo miedo», afirmaba Álvaro Molina, quien fuera promotor y productor del grupo entre 2015 y 2019, durante una impactante entrevista concedida en De Viernes.