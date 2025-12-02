Lucas, de Andy y Lucas, estrena un coche de lujo mientras espera su nueva operación de nariz

Tal y como dice una de las canciones más conocidas de Alejandro Sanz, después de la tormenta siempre llega la calma. Tras el abrupto final del dúo musical Andy y Lucas, Lucas González ha sido noticia por sus innumerables polémicas. Desde sus supuestas deudas millonarias hasta su mala relación con el que ha sido su compañero de escenarios durante años. Pero sin duda, uno de los quebraderos de cabeza que más interés ha despertado ha sido la deformación en su nariz. Un problema físico que parece comenzar a ver el fin después de que un equipo médico le haya confirmado que podrá operarse justo después de Navidad.

Sin duda, parece que Lucas está atravesando una buena racha después de todo. Y es que más allá de su inminente operación estética, también se ha comprado un coche de alta gama que no es apto para todos los bolsillos. Tal y como ha publicado las redes sociales de Coches AMB, un agente de automóviles de segunda mano situado en Arganda del Rey (Madrid), hace justo dos semanas se le entregaron las llaves de un Porsche Panamera Turbo.

Se trata de un coche que destaca por su alto rendimiento, impulsado por un motor V8 biturbo combinado con un sistema eléctrico, capaz de ofrecer una potencia total de 782 CV. Según la información disponible, su precio supera con facilidad los 200.000 euros en el mercado de vehículos nuevos. Sin embargo, en el caso del coche adquirido por Lucas, al tratarse de un modelo de segunda mano, el valor es inferior, aunque no lo suficiente como para catalogarlo en un vehículo accesible para la mayoría. Y es que pertenece a una de las marcas más exclusivas y prestigiosas del sector automovilístico, por lo que su compra es, sin duda, una inversión de dinero significativa.

No obstante, lo que realmente llama la atención es que con esta adquisición, Lucas ha dejado entrever que su situación económica continúa siendo superior a la media, a pesar de lo que multitud de rumores han señalado. Y ya no solo por el coste del vehículo, sino por el mantenimiento posterior, el seguro y los gastos asociados a un coche de estas características. De hecho, muchos de sus seguidores no han dejado pasar la ocasión para comentarlo en el propio post mencionado. «Qué mal momento para comprarse un Panamera si de verdad debe tanto dinero, ¿no?», «Se lo ha comprado con el dinero de Andy», escribían algunos de ellos.

¿Dónde se operará Lucas la nariz?

Lucas González en Barcelona. (Foto: Mediaset)

El pasado martes 25 de noviembre, Lucas González acudió una cita médica decisiva. Aunque en ningún momento desveló a qué centro médico acudió, El tiempo justo siguió sus pasos y confirmó que se trataba de la Clínica Teknon de Barcelona. A la salida de la consulta, Lucas, visiblemente renovado y contento, confirmó a los reporteros que su nariz se estaba regenerando y que después de las fiestas de Navidad programarían una fecha en concreto para llevar a cabo la operación.