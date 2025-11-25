La nariz de Lucas González vuelve a ser protagonista: el gesto del cantante camino a su cita médica

Este martes, 25 de noviembre, ha sido un día clave para Lucas González. El que fuera miembro del dúo musical Andy y Lucas explicó hace tan solo unos días, durante la emisión de un conocido programa de la cadena pública, que tenía una cita médica decisiva para conocer si finalmente podría operarse y corregir la deformación actual de su nariz. «Me gustaría que me dijera que tengo la nariz para operarme, me levantaría de la silla llorando», confesó.

Así, el artista se ha desplazado desde su residencia de Yeles (Toledo) hasta Madrid para coger un AVE y dirigirse a la clínica en la que pretende quemar su último cartucho. Un movimiento casi a la desesperada que podría cambiar su vida en las próximas horas tras poner en manos de profesionales el que podría decirse que ha sido su declive físico. Sin embargo, más allá de las declaraciones citadas, a su llegada a la estación de Atocha, Lucas, acompañado de su mujer, ha preferido no pronunciarse en exceso. Eso sí, ha dejado claro que va «con mucho ánimo y con ganas de llevarse una buena noticia». «Lo llevo deseando durante meses. Llevo visualizando la conversación con el médico, noches y noches», explicaba.

Lucas González en Atocha, Madrid. (Foto: Gtres)

Lucas añadía que, en el caso de poder pasar por quirófano, tendría que guardar reposo, mostrándose con ganas de poder cumplirlo a rajatabla. No obstante, más allá de sus escuetas palabras, el gesto que más ha sorprendido ha sido que no ha querido enseñar su nariz. A la espera de que cuente los pasos a seguir que le recomienda el equipo médico, el andaluz ha dado un paso atrás en el orgullo con el que siempre ha lucido esta parte de su cuerpo y se ha puesto una mascarilla. Un gesto que, como era de esperarse, ha generado todo tipo de especulaciones. Sin embargo, se desconoce por ahora el motivo por el que ha decidido tapar buena parte de su rostro.

Lucas intenta enterrar el hacha de guerra con Andy

Más allá de su llamativa mascarilla, Lucas también se ha tenido que enfrentar a las preguntas de los reporteros sobre su guerra particular con Andy. Sin embargo, en vez de contestar a las acusaciones del que ha sido su compañero de escenario durante años, Lucas ha preferido intentar enterrar el hacha de guerra. «Yo estoy fuerte y en familia. Prefiero no hablar de eso. […] Me quiero centrar en lo del médico», comenzaba a decir.

Lucas González en Atocha, Madrid. (Foto: Gtres)

«Yo vuelvo a reiterar que el amor que le tengo a Andy es como si fuera de mi sangre. No voy a dar mi opinión. […] Yo no dije que fuera un vago. Eso es falso. Lo único que hago es defenderme», sentenciaba. Proseguía señalando que le deseaba lo mejor en su nueva andadura en solitario y que todo lo que haga siempre «le va a encantar». Aun así, reconocía que todavía no había escuchado la canción de Marioneta. Para concluir, Lucas destacaba que solo quería vivir en paz y que estaba seguro de que cuando se reencuentre con Andy en un futuro, «se darán un beso muy grande». «Le felicitaré en Navidad», revelaba.