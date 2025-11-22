Lucas González rompe su silencio y habla claro sobre su mujer: "Algún día me sentaré"

Lucas González, ex integrante de Andy y Lucas, ha roto su silencio después de los últimos acontecimientos. Su mujer, María José, se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para dar explicaciones después de haber sido acusada de desleal. Todo empezó cuando Álvaro, ex pareja de esta última, concedió una entrevista en el mismo espacio para asegurar que había sido promotor del famoso dúo y que había tenido una experiencia muy negativa con Lucas.

«Lo primero que quiero aclarar es que él nunca jamás ha sido promotor de nadie. No ha sido promotor… Se hablaba del ex promotor y él no ha sido promotor en la vida. Él siempre se ha dedicado a la reparación de electrodomésticos», ha empezado diciendo María José. Y después ha añadido: Tiene dos sociedades que a día de hoy están sin actividad, pero lo podéis comprobar cuando queráis, una en España y otra en Portugal».

María José durante su entrevista en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Según la mujer de Lucas, su ex se lo ha inventado todo para despertar el interés del público, pero lo que más le ha dolido es que le ha acusado de ser desleal. En programas anteriores, Álvaro aseguró que María José y Lucas mantenían una relación clandestina mientras ellos todavía seguían juntos. Ella lo niega y el cantante también, de hecho ha entrado en directo para dar su versión de los hechos.

Lucas ha roto su silencio

Aunque nunca suele entrar en estos temas, Lucas ha hecho una excepción para participar en la entrevista que ha dado su mujer en ¡De Viernes!. Ha participado en este espacio a través de una llamada de teléfono en la que ha dejado claro cuál es su punto de vista. Lo sorprendente es que ha advertido que algún acudirá a algún programa a hablar largo y tendido de todo.

«Simplemente, decir que lo que dijo Álvaro la otra vez y nosotros no hemos tenido a nadie retenido, no hemos sido infiel a nadie. Y como veía que solo estabais hablando de Andy y Lucas y veía un poco avasallada a Marí José, por eso he querido ayudarla porque, al fin y al cabo, la pobre tampoco sabe tanto de Andy y Lucas y llevamos cinco años muy felices».

Lucas interviniendo en directo en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Una vez ha aclarado las cuestiones emocionales, ha comentado: «Pero bueno, lo que quiero decir es que algún día me sentaré y que sigo queriendo muchísimo a Andy y, sobre todo, que quiero muchísimo a la mujer que está ahí sentada y que a día de hoy es la mujer de mi vida».

María José niega la infidelidad

Para María José es importante que nadie se confunda, por eso ha puesto las cartas encima de la mesa y ha respondido a su ex pareja. «A mí jamás me han visto… Al principio él dijo que nos había visto en la cama, después que era un besito y después que él no se acordaba».

La mujer del cantante tiene familia y no se siente cómoda al pensar que su entorno pueda tener una imagen equivocada de ella. «Yo rompí mi relación en 2020 y no fue por ninguna discusión de Lucas ni por ninguna pelea. Fue en Jaén, en casa de mis padres, y empecé mi relación sentimental con Lucas en diciembre de 2020. Mi relación con Álvaro se respetó siempre hasta mi ruptura», recalca.

Ahora sólo queda esperar para ver cuándo Lucas decide dar el paso definitivo y sentarse en un plató para aclarar las dudas de su querido público.