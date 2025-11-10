Andy ajusta cuentas con Lucas: "Nunca he recibido un duro ni de YouTube ni de Spotify"

El mítico ¿Quién es Andy y quién es Lucas? fue durante años el chascarrillo favorito de medio país. Dos chavales gaditanos, con acento de Cai y guitarras al hombro, conquistaron España (y parte de Latinoamérica) con sus canciones sobre amores imposibles, barrios humildes y corazones rotos. Eran inseparables, inseparables… hasta ahora. Porque más de veinte años después de aquel bombazo que los lanzó a la fama, Andy y Lucas han dicho adiós definitivamente como dúo.

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre sus seguidores de toda la vida. Según explicaron ellos mismos, los problemas cardíacos de Lucas González han sido el principal motivo de esta separación. Tocaba parar. Pero que nadie se equivoque: esto no es un final, sino un nuevo comienzo. Andy Morales ya ha cogido su propio rumbo y ha arrancado su carrera en solitario con una fuerza que ha sorprendido incluso a los más escépticos.

Andy reaparece en los premios latino tras la polémica con lucas y el estreno de su single. (Foto: Gtres)

La carrera en solitario de Andy acaba de empezar

«Quién eres tú para jugar con mis sueños… Olvídate de mi persona porque para ti no existo», dice la letra de su nueva canción. Él asegura que habla de desamor, pero la verdad es que parece estar refiriéndose a su examigo. No menciona directamente a Lucas, pero lo llama «la otra parte». También confiesa que se le hace raro ir solo por primera vez a los programas de televisión.

No es casualidad que su primer disco en solitario se titule Solo. En su día, Andy reconoció que Lucas había sido «su media naranja de la música», pero con el tiempo fue perdiendo la ilusión. Según cuenta, a su excompañero «le dejó de gustar cómo montaba los temas» y, a partir de ahí, «todo se fue al garete». Ahora asegura que, con este nuevo proyecto, «por fin se siente él mismo» y que está «haciendo el disco que siempre ha soñado, desde el corazón». En esta nueva etapa, además, ha contado con la colaboración de Manuel Cortés, hijo de Chiquetete y Raquel Bollo.

Andy Morales y Pablo Motos en El Hormiguero. (Foto: Antena 3)

Su primer single, Marioneta, ya está disponible en todas las plataformas y no ha dejado indiferente a nadie. La canción, de poco más de tres minutos, ha sido descrita por los periodistas como «un auténtico shakirazo», y marca el comienzo de una nueva etapa en la carrera de Andy.

Para presentar este lanzamiento, el gaditano ha vistado El Hormiguero este 10 de noviembre, donde ha charlado con Pablo Motos sobre su vida actual y su futuro. Entre risas, recuerdos y alguna que otra pulla, reconoció que el final del dúo no fue tan bonito como se pintaba. «Nos conocemos desde hace más de veinte años, pero fue en 2003 cuando decidimos sacar nuestro primer disco», recordó. Sin embargo, también dejó entrever que no todo era armonía entre ellos, al admitir que «desde el principio, el peso profesional lo llevaba Lucas», dejando claro que la balanza no siempre estuvo equilibrada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andy Morales Troncoso (@andymoralestroncoso)

Las cuentas no cuadraban

El cantante ha sido muy claro al hablar de su relación con Lucas. «Yo a él le tengo que agradecer muchas cosas. He tenido varios problemas económicos y me ha ayudado. Pero también otros momentos… Desde el primer disco, desde Son de Amores, empezaron los problemas porque no me pusieron de coautor y esa música era mía», explicó. También reconoció que aquella decisión le terminó perjudicando económicamente, pero que en su momento lo hizo por defender su propio trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuntamiento de Segovia (@ayuntamientosegovia)

En cuanto a los beneficios del grupo, el gaditano ha sido claro: «Nunca he recibido un duro ni de YouTube ni de Spotify», dejando entrever un fuerte malestar con el reparto de los ingresos. También lamentó que, en los últimos tiempos, «ni siquiera le daban entrada para sus conciertos», reflejando lo deteriorada que estaba la relación entre ambos.

Polémica en el concierto de Vistalegre

El Palacio de Vistalegre fue el escenario elegido para el concierto de despedida del dúo, un evento cargado de emoción que reunió a miles de fans. Sin embargo, detrás de esa imagen de unidad, la realidad era muy distinta. Según Andy, aquel último show recaudó alrededor de 250.000 euros, pero a él sólo le llegaron 10.000, una situación que habría aumentado la tensión entre ambos.

Las diferencias no eran nuevas. Andy y Lucas ya habían discutido en otras ocasiones, y el cantante reconoce que sí hubo forcejeos y momentos muy tensos. Desde entonces, la relación está completamente rota: no se hablan desde mayo. Aun así, asegura que, tras poner fin al dúo, por fin se siente libre y que esta nueva etapa en solitario le está permitiendo reconectar con la música y consigo mismo.

Andy cantando Marioneta por primera vez en El Hormiguero. (Foto: Antena 3)

Además ha contado que en sus próximos conciertos incluirá algunas canciones míticas del dúo, junto a nuevos temas de su carrera como solista. Su primer concierto ya tiene fecha: el 20 de abril en Madrid.