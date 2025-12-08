Lucas González, ex componente del dúo musical Andy y Lucas, ha dado un giro de 180º a su vida en medio de la batalla mediática que ha librado con quien fuera su otra mitad sobre el escenario. Tras conocer que podrá someterse a la complicada cirugía con la que podría reconstruir su nariz, atrofiada en los últimos años por diversos motivos, el artista se ha animado a hacer importantes cambios que tocan de lleno su estructura económica en diferentes sentidos. El último de ellos ha sido poner a la venta una de las viviendas de su patrimonio inmobiliario. Se trata de la casa unifamiliar que el artista posee desde hace 25 años en Conil de la Frontera, Cádiz. Una vivienda con vistas al mar -ya que se encuentra a tan solo un minuto andando de Cala Roche-, que está disponible en un conocido portal inmobiliario por un precio de 1.250.000 euros.

A pesar de que se trata de una propiedad enclavada en una finca de 700 cuadrados cuya vivienda de 200 está dotada con tres dormitorios, tres baños, una terraza con techo, jardín privado y piscina, se trata de una construcción de segunda mano que, como se vislumbra en las imágenes del anuncio en el que se informa de su venta, necesita una importante reforma. Algo que, con el añadido de que no posee calefacción, podría abaratar su precio en los próximos meses.

Adiós casa de vacaciones, hola coche de lujo y una crisis financiera

Es un hecho que, con esta futura venta, el artista está poniendo al día su patrimonio en ambos sentidos, el de los ingresos y los gastos ya que, hace tan solo unas semanas, Lucas adquiría un coche de lujo valorado en 75.000 euros. El propio dueño de la tienda de coches anunciaba en las redes sociales de su concesionario la entrega de llaves al artista y días más tarde, contaba los detalles de esta transacción. Como explicaba en su día el responsable del establecimiento, el automóvil no es de primera mano. Se trata de un Porsche el año 2018, con 80.000 km que cuenta con la pintura original de fábrica, asientos con frío y calor y venía a «muy a tope de extras».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coches AMB (@cochesamb)

La maniobra de González, con una fuerte sacudida en sus finanzas, y que se ha hecho pública en los últimos días, responde a un plan muy meditado por parte del artista que lleva en marcha desde hace ya varios meses. Sin embargo, debido a la contienda que ha vivido con el que fuera su compañero sobre los escenarios, Lucas ha decidido mantener todos estos movimientos en secreto con el fin de no acrecentar las informaciones acerca de la complicada situación económica que, al menos Lucas, estaría viviendo en paralelo a estas gestiones.

El imperio de Lucas, en el punto de mira

Con un horizonte incierto en lo profesional, más allá de la alegría de su nuevo perfil estético, se podría decir que la adquisición de su nuevo coche, no deja de ser un desembolso importante en medio de una particular crisis financiera marcada por su patrimonio inmobiliario (del que ahora, al menos en parte, se quiere deshacer).

Según informó en el mes de noviembre la revista Lecturas hace 8 años, Lucas adquirió una vivienda familiar en Toledo, donde reside con su familia. Una propiedad de casi 400 metros cuadrados dotada de una casa auxiliar. Está compra se sumaba al inmueble que ya poseía en Cádiz desde el año 2011 y que adquirió para unirlo a una casa que ya era de su propiedad desde el año 2009 y la contigua de esta, que también consta a su nombre. En total cuatro propiedades a la que se suma la que ahora quiere vender en Conil.

Exterior de la casa de Lucas González. (Foto: Idealista)

Lo que en un principio podría parecer el mapa de propiedades de un dueño con la vida solucionada no es más que el escaparate de un complejo de viviendas tocado por las deudas, como explicó Luis Pliego, director de la citada revista: «Decía que vivía de las rentas, pero tenía cinco propiedades y tres de ellas estaban hipotecadas». No sólo eso, según el periodista Lucas pidió varias moratorias para dejar de pagar debido a la falta de liquidez. Con un futuro en el que, por el momento sus proyectos profesionales son personales y sus gastos siguen siendo importantes (con una cirugía en el horizonte y la compra de un coche de lujo), no es de extrañar que el artista busque maneras de volver a conseguir la liquidez perdida.