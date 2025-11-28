Así es el equipo médico que cambiará la nariz de Lucas, de Andy y Lucas

Lucas González ha visto la luz. Después de varios meses donde la deformación de su nariz le ha quitado el sueño muchas noches, el que fuera miembro del dúo musical Andy y Lucas parece haber encontrado la solución. El pasado martes, 25 de noviembre, tenía una cita médica decisiva para conocer si finalmente podría operarse, algo que, de ser así, el cantante reconoció que «le haría levantarse de la silla llorando». Y afortunadamente así ha sido.

El equipo del programa El tiempo justo siguió sus pasos y confirmó que había acudido a la Clínica Teknon de Barcelona para determinar el proceso de curación que podía seguir. Después de acudir a consulta, Lucas, visiblemente renovado y contento, confirmó a los reporteros que su nariz se estaba regenerando y que después de las fiestas de Navidad programarían una fecha en concreto para llevar a cabo la operación.

Lucas González en Barcelona. (Foto: Mediaset)

La Clínica Teknon es uno de los centros médicos más prestigiosos de Barcelona. Dentro de su plantilla, cuenta con un equipo puntero y especializado en cirugía nasal funcional y estética, cuyo objetivo es conseguir la imagen deseada de sus pacientes. La otorrinolaringóloga Calomé Calafí María es la encargada de estar al frente del equipo como consultora experta en rinología, y según lo publicado, cuenta con más de 25 años de experiencia en la profesión, así como también tiene a sus espaldas una extensa formación en centros de prestigio tanto nacional como internacional. De hecho, ha fundado una clínica que cuenta con su propio nombre.

En la página web de la Clínica Teknon, explican que pueden realizar rinoplastias, septoplastias, cirugías de la válvula, cirugías de cornetes, cirugías endoscópicas y adenoidectomías. Al mismo tiempo, también señalan que gracias a las técnicas modernas que han surgido en la rinología, «se permite modificar la forma y el tamaño de la nariz, buscando el equilibrio con el resto de características faciales, dando a la persona que no se siente bien, una existencia más agradable, desde diversos puntos de vista: personal, sexual, afectivo, social y laboral».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dra. Maria Colomé (@dra.mariacolome)

Aun así, a pesar de los avances que han surgido en este sector de la medicina, el equipo también señala en su sitio web que el paciente debe ser realista en todo momento «y que comprenda qué cambios son posibles y cuáles son sus limitaciones». Es por ello por lo que dan mucha importancia a la valoración estética previa a la intervención, donde se determina el planteamiento quirúrgico. Una valoración a la que Lucas, según apuntan sus movimientos, ya se habría sometido. Por otro lado, para pedir cita, el centro médico pone a disposición de todas las personas interesadas un formulario en el que pueden rellenar sus datos básicos de contacto y enviar una breve descripción del motivo de la consulta, con el fin de concretar una cita.

Así, gracias al equipo médico descrito en líneas anteriores, lo que antes parecía un obstáculo insalvable comienza a quedarse atrás en la vida de Lucas. En cuestión de meses, el gaditano podrá superar este bache y recuperar la confianza que había perdido a raíz de este problema físico que tantos titulares ha acaparado en los últimos tiempos.