Los pueblos de Cádiz donde mejor se come, según ‘National Gepgraphic’

Si has elegido Cádiz como tu destino de vacaciones para este año y quieres saber cuáles son los pueblos donde mejor se come, toma nota de los consejos de National Geographic. «Hay ironías, de gaditanas maneras, que han hecho pensar que todo lo que se cuece y cocina en Cádiz tiene que ver con el atún rojo o con su costa. Sin embargo, si se rasca un poco más allá, se descubre una provincia sabrosísima en la que no dar puntada sin hilo saliendo de las ciudades».

Sin lugar a dudas, Cádiz es una de las provincias más bonitas de toda España. Más allá de sus playas paradisíacas, sus pueblos blancos y sus atardeceres de ensueño, cada vez destaca más por su deliciosa gastronomía. Hay platos que se han convertido en todo un emblema, como el cazón en adobo, la tortillita de camarones y el pescaíto frito.

Pueblos de Cádiz para comer bien

Chipiona es uno de los pueblos más bonitos y visitados de Cádiz, conocido por ser el lugar de nacimiento de Rocío Jurado. Un destino privilegiado para los amantes del vino moscatel, que podrás degustar en sus bares, restaurantes y chiringuitos. Se trata de un vino elaborado con uva moscatel, muy soleada y madura, el cual se caracteriza por su perfume floral y su finura.

Jimena de la Frontera, que forma parte del Campo de Gibraltar, tiene un postre único: el piñonate. Un dulce elaborado con una masa de harina y huevo que luego se transforma en largos bastones que se fríen y se pasan por una cobertura de especias y miel hasta enfriarse. Por lo general, se suele servir durante los meses de invierno.

En Alcalá de los Gazules, los gazpachos calientes y la caza son los platos estrella en la carta de los restaurantes. Uno de los pueblos más auténticos de Cadiz, cuyo castillo ofrece unas vistas espectaculares del casco urbano. Asimismo, la Ermita Santuario de Nuestra Señora de los Santos, cuyo origen data del siglo XVII, es una visita obligada.

Zahara de los Atunes es la cuna del atún rojo y muchos de los restaurantes de la localidad brindan a los comensales una experiencia gastronómica sensacional a base de platos elaborados con este ingrediente. Si hay algo que caracteriza al atún rojo es el alto nivel de infiltración de grasa gelatinosa, lo que da lugar a una carne extremadamente jugosa.

Otro de los municipios que aparecen en la lista elaborada por la prestigiosa revista de viajes es Vejer de la Frontera, donde podrás disfrutar de una de las mejores parrillas tanto de carne como de pescado de toda España. Asimismo, la localidad alberga numerosos restaurantes que sirven los platos tradicionales de la gastronomía gaditana, como el cazón en adobo y las papas con chocos.

Setenil de la Bodegas es uno de los pueblos más famosos de Cádiz por las casas excavada en la roca. El plato estrella son las sopas cortijeras, que se elaboran con huevos, hortalizas y espárragos trigueros. Una sopa de origen humilde que con el paso del tiempo se ha convertido en todo un emblema.

Medina Sidonia es considerada por muchos el paraíso del dulce, ya que aquí se elaboran los mejores alfajores de toda España. Un bocado navideño con un sabor exquisito a base de avellana, miel y almendra que tiene sus raíces en la repostería árabe. Por otro lado, la Iglesia Mayor de Santa María la Coronada es una joya de la arquitectura religiosa en Andalucía.

El Bosque es una parada obligatoria en la Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz. Un paraíso natural, histórico y cultural cuyo queso es un tesoro gastronómico. El Museo el Queso del Bosque, uno de los principales atractivos de este pueblo, da a conocer, de manera sencilla y accesible, todos los detalles históricos acerca de la importancia del queso en la alimentación y de su valor en la sierra gaditana.

Vejer de la Frontera

Por otro lado, National Geographic ha elegido Vejer de la Frontera como el pueblo más bonito al que viajar en junio. Este pueblo estuvo bajo dominio musulmán durante más de cinco siglos, hasta que en 1285 el rey Sancho IV lo recuperó. Sin embargo, la huella árabe continúa presente en su tejido urbano. El municipio fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1976.

Esta localidad muestra una gran personalidad en cada uno de sus rincones. La fortaleza, ubicada en el punto más alto, muestra sus raíces con sus dos patios moriscos, el antiguo aljibe y la puerta de herradura. En el casco antiguo, se encuentra la Iglesia de la Merced, construida en el siglo XVII. También es interesante visitar la Puerta de la Villa, la principal entrada al recinto amurallado. Desde este punto, lo mejor es olvidarse del plano y perderse entre las estrechas callejuelas.