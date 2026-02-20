Nueva York, una ciudad de película que debes visitar esta primavera

Nueva York es una ciudad de película y que debes visitar al menos una vez en la vida. Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island son los cinco distritos que forman parte del territorio más poblado y visitado de los Estados Unidos de América. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre si esta primavera quieres visitar la ciudad que nunca duerme y todas las ventajas que incluye el NYC CityPASS, con la que podrás acceder a las mejores atracciones turísticas del lugar.

Vida solo hay una y durante ella tienes que visitar Nueva York. El cine a lo largo de la historia ha idealizado una ciudad que hace una oda a la arquitectura con sus impresionantes rascacielos que presiden una tierra rica en cultura y que respira por el pulmón de Central Park, una joya natural entre todo el bullicio de la ciudad que nunca duerme. Pasear por sus calles es vivir un sueño constante.

Desde el lugar en el que nació la ciudad allá por 1524, en lo que ahora es la zona de Wall Street, pasando por el centro financiero, la zona del Midtown de Manhattan con su quinta avenida y los contrastes que se pueden diferenciar en lugares como Harlem (el lugar que vio nacer a Michael Jackson), el Bronx con su historia cultural, Queens y el territorio de Brooklyn, con su zona de DUMBO. Staten Island es quizá el distrito más desconocido, pero no por ello tiene menos encanto. En los últimos años, muchos artistas se han mudado a su costa norte para poder vivir cerca de Manhattan, llevando el arte al condado de Richmond.

La isla de Manhattan es la joya de la corona de Nueva York y el territorio más visitado por millones de turistas que durante todo el año se dejan caer por Wall Street, el World Trade Center y el memorial del 11-S, el Empire State Building, Rockefeller Center, el edificio Chrysler y su multitud de joyas arquitectónicas. Pasear por esta zona será vivir en una película si recorres sus grandes avenidas, siendo protagonista la famosa quinta. Central Park y Harlem forman parte del alto Manhattan, que es de visita obligatoria.

La CityPASS y todas sus ventajas

El próximo 20 de marzo comienza la primavera y qué mejor que visitar Nueva York en una de las épocas más bonitas del año. Después de un invierno marcado por las bajas temperaturas, el próximo mes el buen tiempo habitará en la zona, las flores comenzarán a relucir y la ciudad brillará más aún si cabe con sus terrazas y los rooftops (bares en azoteas) que tan de moda se han puesto en los últimos años.

Para visitar la ciudad durante esta época, es indispensable el NYC CityPASS, con el que podrás visitar las atracciones turísticas más importantes de la ciudad por un módico precio. El Museo Americano de Historia Natural y el Observatorio del Empire State son los dos que están incluidos dentro de este pase y después tendrás que elegir otros tres dentro de los seis que hay disponibles, que son los siguientes: Observatorio del Top of the Rock, Memorial y Museo del 11-S, Estatua de la Libertad e isla de Ellis, Cruceros Circle Line, Museo Intrépido y Museo Guggenheim.

Las tres primeras son las más famosas y las que más suelen seleccionar los usuarios del CityPASS, en el que se incluyen también otros descuentos para poder visitar la ciudad. Para poder acceder a estas atracciones, sólo tendrás que presentar la entrada que debes llevar en el teléfono móvil. Así será más fácil visitar una ciudad de película que lucirá más bonita que nunca durante esta primavera. Estás tardando en sacar los vuelos.