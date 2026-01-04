Nueva York será un infierno ‘woke’ y comunista

“Sustituiremos el rudo individualismo por la calidez del colectivismo”. No es la consigna de un enloquecido grupo marxista del Tercer Mundo; es el programa expreso del recién nombrado alcalde de la capital más emblemática del capitalismo mundial, Nueva York. Zohran Mamdani, el musulmán marxista y woke nacido en Uganda y recientemente nacionalizado, ha defraudado a quienes esperaban que su ingenuo y desfasado socialismo fuera meramente una añagaza electoralista: va completamente en serio con su agenda colectivista, como ha dejado claro en su discurso inaugural.

El alcalde número 112 de la ciudad de Nueva York, de 33 juró su cargo sobre el Corán en una antigua estación de metro cerrada desde los años cuarenta. Para que todo sea perfecto, le toma el juramento la fiscal general del estado, Letitia James, perseguidora judicial incansable de Trump y acusada de de fraude bancario y declaración fraudulenta en 2020. Se la acusa de indicar en la documentación hipotecaria que la compra sería su segunda casa, excepto que luego la alquiló y/o dejó que su sobrina viva en ella.

No fue su único juramento como alcalde, teniendo en cuenta que la ocasión es una oportunidad para lanzar su mensaje izquierdista. Antes ya le había tomado juramento el senador socialista y ex aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, el podemita Bernie Sanders. Mamdani usó tres ejemplares del Corán diferentes en sus dos ceremonias de juramentación el 1 de enero. En su primera ceremonia, a medianoche del jueves, Mamdani juró sobre el Corán de su abuelo, así como sobre uno que perteneció al activista por la historia negra Arturo Schomburg.

Esa otra pata de su programa, la reivindicación de su identidad musulmana e inmigrante, la dejó ya clara el pasado octubre. “Al haber crecido a la sombra del 11-S, he sabido lo que significa vivir en una atmósfera de sospecha en esta ciudad”, dijo Mamdani durante su discurso sobre la islamofobia el 24 de octubre, y añadió: “Ser musulmán en Nueva York implica esperar la indignidad, pero la indignidad no nos distingue. Muchos neoyorquinos la sufren. Es la tolerancia a esa indignidad lo que la distingue”.

Aún más significativos han sido sus primeros nombramientos. El alcalde ha nombrado a Ramzi Kassem, abogado de terroristas de Al Qaeda, para servir como asesor principal de la ciudad en su administración.

«Recurriré a Ramzi por su notable experiencia y su compromiso de defender a aquellos que con demasiada frecuencia son abandonados por nuestro sistema legal», dijo Mamdani sobre Kassem , y agregó: «El Ayuntamiento será más fuerte con él en él, y nuestro trabajo de construir una ciudad más próspera para todos tendrá un poderoso defensor».

“Mi sincera esperanza es que los neoyorquinos que durante mucho tiempo se han sentido marginados de esta ciudad, el veterano sin hogar que lucha por sobrevivir, el paciente que busca la atención que necesita, el inmigrante que intenta salir adelante, sientan que ahora cuentan con líderes que comprenden sus dificultades y se preocupan por luchar por ellos”, continuó Mamdani. “Esa es la ciudad que quiero construir. La prosperidad que pretendo brindar y el liderazgo que ha faltado durante tanto tiempo”.

Mamdani, como ya informamos en estas mismas páginas, no engaña a nadie. Todo su programa económico se centra en el “gratis total” y la distribución de la riqueza, desde transporte público gratuito a supermercados públicos a bajo precio. Después de un siglo de experimentos socialistas que han seguido exactamente el mismo camino, podemos pronostica sin temor que, salvo rectificación oportuna, destruirá la economía de la Gran Manzana.

Además, el musulmán nacido en Uganda ha acusado al presidente Trump de ser “un fascista” -lo que, en su momento, le recordaron los periodistas en el encuentro de ambos en la Casa Blanca-, a lo que este respondió llamándole comunista.

A este lado del Atlántico tenemos un caso similar en el alcalde del mayor emporio financiero de Europa, Londres, cuyo alcalde, Sadiq Khan, es un socialista musulmán de origen paquistaní que ha convertido la ciudad en un barrio de Karachi.