Warner Bros todavía no ha hecho oficial la continuación de Dune, aunque su director Denis Villeneuve lo tenga bastante claro. Por otro lado, la directora ejecutiva de la compañía, Ann Sarnoff está haciendo todo lo posible para que los fans estén tranquilos con la secuela, dadas sus últimas declaraciones al medio Deadline:” ¿Tendremos una secuela de Dune? Si miras la película y ves cómo termina creo que casi sabes la respuesta a eso”. Sarnoff se refiere al final abierto de la primera entrega, con cliffhanger incluido que evidencia que la compañía no va a dejar una inversión tan grande a mitad. Sobre todo entendiendo que Villeneuve accedió a dirigir la adaptación de ciencia ficción, siempre y cuando pudiese dividir el primer libro en dos partes. Sin embargo, a nivel de taquilla no es la única producción que no le ha salido tan bien al estudio como esperaba.

Por parte de Jason Kilar, otro director ejecutivo de Warnermedia, incluso con una mala recepción final en taquilla, al final su combinación con el estreno simultáneo en HBO Max podría ser la clave para garantizar esa continuación: “Las decisiones (refiriéndose a la secuela) están bien informadas y se basan en la respuestas de la audiencia, no solo en la taquilla”.

El caso de ‘Los Soprano’ y ‘Matrix’

Otras producciones de Warner, como por ejemplo The Many Saints of Newark consiguió una apertura en la Box Office americana de 4 millones y medio de dólares, unos resultados un tanto pobres para tratarse de una precuela de Los Soprano. No obstante, generó el suficiente entusiasmo dentro de la plataforma de HBO Max que desde hace unos días se habla de una posible continuación de la serie o creación de más secuelas.

“Sí, la taquilla no fue tan grande, pero volvamos a la demografía de quién va a los cines (…) Los Soprano apareció en el top 10 de las series más vistas del servicio. Le ha dado una vida completamente nueva. Estamos hablando con David (Chase) sobre una nueva serie relacionada con Los Soprano en HBO Max”, declaraba Sarnoff a Deadline.

Además de la tranquilidad a la que se puede agarrar el cineasta canadiense por parte de Warner Bros, finalmente Sarnoff también mostró su total apoyo a Matrix Resurrections, aunque esta no alcance los números esperados en taquilla: “Siempre que Lana (Wachowski) quiera hacer una película, estaremos todos con ella”.