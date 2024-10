Vuelve la fiesta del cine: fechas, precios y cómo comprar las entradas

Hace algunos días la Fiesta del cine anunció las nuevas fechas de la segunda edición del presente año. Unas jornadas donde bajo un precio mucho más económico de lo habitual, se motiva la asistencia a las salas mediante una promoción basada sobre todo en un «factor evento» que bebe de la corta temporalidad. Aprovechando los grandes momentos anuales de la cartelera, la Fiesta del Cine es un expositor que lleva muchos años siendo aupado por FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos), el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, la Federación de cines de España y el Ministerio de Cultura y Deporte.

Desde la web de la organización se puede consultar la cantidad de cines que se añaden a un «plan de rebajas fílmico» que lleva promoviéndose desde el 2009. Como cualquier fenómeno que funciona a nivel comercial, año tras año se repiten estas jornadas económicas de asistencia a las salas, dividiéndose desde 2014 en dos momentos anuales (habitualmente en mayo y septiembre u octubre) en los que las distribuidoras españolas concentran una buena cantidad de estrenos. En este caso en concreto, la oferta se concentrará en todas las grandes producciones que nos ha dejado y nos va a dejar el mes de octubre. Por supuesto, la asistencia al patio de butacas crecerá exponencialmente, abriendo de nuevo el eterno debate de si el precio de las entradas es el principal problema de que la gente ya no acuda tanto al mercado de la exhibición. Pero ¿Cuándo se celebra la nueva Fiesta del Cine? ¿A qué precio estarán las entradas? ¿Cómo se accede a ellas?

Fiesta del Cine: fechas y precios

La Fiesta del Cine se celebrará los días 4,5,6 y 7 de noviembre. Es decir, de lunes a jueves. Por lo que el evento sólo recogerá aquellas películas estrenadas a lo largo del anterior mes. Así que tristemente, cuando se estrene Gladiator II, Marco y Red One, el precio de las entradas volverá a ser el predeterminado por cada localidad y sala.

El precio por entrada será de 3,5€, un precio algo superior al que todavía pueden acudir los mayores de 65 años en el llamado «Cine Senior», un día a la semana a 2 € hasta el 31 de diciembre del presente año. Desde la plataforma de la Fiesta del Cine informan que para adquirir dicho precio sólo es necesario acudir a la taquilla. También, recuerdan que las salas especiales 3D y eventos no están sujetos a la oferta y que las compras por la web podrían tener recargas de los propios cines por los gastos de gestión (aunque esto rara vez ocurre). Por tanto ya no es necesario solicitar la acreditación en la web para poder acceder al precio reducido. Tampoco hay ningún límite de entradas, pudiendo comprar una única persona todos los tickets que desee desde el miércoles 30 de octubre, cuando se podrán adquirir ya las entradas. Por otra parte, no servirá ninguna promoción acumulable como el Carnet Joven o el de la 3ª edad.

¿Qué películas estarán disponibles?

Teniendo en cuenta las fechas, podemos saber exactamente cuáles son las películas más importantes a las que los espectadores tendrán acceso en la Fiesta del Cine. Aunque hay desastres como Joker: Folie à deux que difícilmente salvarán los muebles en nuestro país, la recta final de octubre traerá algunos de los largometrajes más esperados del año. Por ejemplo, La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, el terror de Smile 2 o Terrifier 3 y una de las grandes favoritas de los Oscar 2025, Anora.

Por supuesto, la Fiesta del Cine tendrá estrenos tan comerciales como Venom: El último baile o reestrenos de la talla de Spider-Man: No way home. Las fechas serán especialmente positivas seguramente para el cine más familia y aquí, a pesar de que llevará más de tres semanas en la cartelera, Robot salvaje tiene mucho que crecer. Por último, el 31 de octubre se estrenará Escape de Rodrigo Cortés y la que probablemente sea la despedida del cine de Clint Eastwood, Jurado Nº2.

Tendremos que esperar para ver si el evento promocional remonta los datos que dejó la primera Fiesta del Cine en 2024, marcando una de las peores cifras de la historia con 832.128 espectadores. En la defensa de la próxima, debemos decir que la calidad de la oferta cinematográfica será mucho mayor.