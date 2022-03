La situación pandémica que hemos vivido en los últimos dos años nos ha llevado a acelerar los cambios en el paradigma del consumo de la ficción. Los espectadores no podían asistir a los cines, así que las principales compañías de producción y distribución tuvieron que plantear estrategias de estreno simultáneo (en cines cuando era posible y streaming), con una diferencia de 45 días entre ambos modos de exhibición o directamente en la plataforma. Esto lleva a que estos Oscar 2022 sea la edición con más películas disponibles en Netflix, HBO Max, Amazon Prime y Disney Plus:

Netflix

Es con diferencia, la que más títulos de los Oscar 2022 tienen disponible en su catálogo. Algo poco habitual, pues la Academia no se ha mostrado nunca muy complaciente con la empresa de Ted Sarandos. En la categoría de mejor película podemos encontrar a su cinta estrella: El poder del perro. Si no lo impide la última tendencia que apunta a la victoria de CODA, el western de Campion se llevará el reconocimiento más relevante de la noche. En la misma lista de 10 films encontramos además a No mires arriba, la sátira apocalíptica de Adam McKay.

En la categoría de animación y producida por Sony Pictures, Netflix ofrece la posibilidad de ver Los Mitchell contra las máquinas. La presencia de “la gran N” roja en esta edición llega hasta la consideración Internacional de la Academia, donde Fue la mano de Dios lo tendrá muy difícil contra Drive my car, la sensación japonesa de esta temporada. A nivel interpretativo no podemos dejar de prestar atención a Penélope Cruz. La de Alcobendas y el compositor Alberto Iglesias tienen la posibilidad de alzarse con una estatuilla por Madres paralelas. Por último, Andrew Garfield borda su homenaje a Jonathan Larson gracias a Tick, Tick, boom, una actuación que ha emocionado a toda la industria.

Amazon

En el servicio de streaming de la empresa de Jeff Bezos está disponible desde hace poco Spencer, la fábula biográfica sobre Lady Di por la que Kristen Stewart podría llevarse su primer Oscar. En la misma categoría Nicole Kidman podría arrebatarle la gloria con su nominación en Ser los Ricardo, biopic en el que el español Javier Bardem tiene de igual forma, una oportunidad de conseguir su segunda estatuilla dorada.

HBO Max

Nadie se lo esperaba, pero Dune tiene 10 nominaciones en estos Oscar 2022. Disponible en HBO Max, la adaptación de ciencia ficción de Fran Herbert convive con El método Williams, la nueva oportunidad de ser el mejor actor para Will Smith.

Disney +

Tras Netflix, Disney es la segunda plataforma con más películas en esta edición: West Side Story, El callejón de las Almas perdidas, Encanto y Cruella conforman todas las posibilidades de que La Casa del Ratón se lleve alguno de los reconocimientos en la madrugada del próximo domingo.