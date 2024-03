‘Venom 3’ ya tiene título oficial y suena a despedida de la saga

Venom 3 va a llegar antes de lo esperado, a diferencia de otros proyectos como The Batman 2. La tercera entrega sobre el enemigo de Spider-Man llegará a las salas el próximo 25 de octubre de 2024, dos semanas antes de la fecha inicial. Circunstancia que indica que su postproducción va viento en popa y para muestra de ello, ya tenemos un título oficial que suena bastante a despedida, Venom: The Last Dance. Un “último baile” que tendrá como directora a Kelly Marcel, sobre una trama todavía por desvelar. Lo que sí sabemos es que el cierre de la trilogía tendrá en el reparto a Juno Temple, Chiwetel Ejiofor y Clark Backo.

Venom debutó en la gran pantalla en la malograda Spider-Man 3 de Sam Raimi, pero su primera película como protagonista llegó en 2018, partiendo de la idea en torno a crear un universo de villanos del mundo de Spider-Man que concluiría en un filme final en el que todos, se enfrentarían al hombre araña. Ciertamente, a pesar de la aparición de Peter Parker en el UCM (Universo cinematográfico de Marvel) de Disney, los derechos de explotación del personaje así como de sus antagonistas siguen perteneciendo a la productora de origen nipón. De hecho, el simbionte protagonizado por Tom Hardy (en cuerpo y voz) es la única propiedad intelectual que le está funcionando a la compañía, tanto en la taquilla como en la opinión de la prensa especializada. Tampoco es que las dos primeras entregas fuese vanagloriadas por la crítica, pero comparadas con Morbius o la reciente Madame Web, pueden pasar hasta por buenas adaptaciones.

En la primera Venom, vivimos el origen y llegada del simbionte a la tierra, ocupando el cuerpo del malogrado periodista Eddie Brock y otorgándole grandes poderes. Antes de eso, este investigaba a una corporación de moral dudosa liderada por Carlton Drake (Liz Ahmed). Después de salvar el mundo y decidir quedarse en la tierra dentro del cuerpo del investigador, llegaría la secuela Venom: Habrá matanza, donde se exploraría todavía más la relación entre Eddie y Venom, enfrentándose a Cletus Kasady (Woody Harrelson). Un asesino psicópata que se fusiona con el simbionte, Carnage.

Marcel se estrena como directora, después de haber firmado el guion de las dos anteriores. Hace poco, le contó a Collider lo bien que se lo ha pasado con Hardy en el set: “Realmente no puedo adelantarte nada más que será increíble. Tom y yo realmente nos divertimos muchísimo cada vez que trabajamos juntos. Hay muchas risas que suceden”. La última vez que pudimos ver a la dupla formada por Hardy y Venom fue en la escena postcréditos, con un cameo en un bar que traía al icónico villano al mundo de Marvel, para finalmente devolverlo a su universo de Sony, no sin antes dejar una parte de su viscosidad negra de su cuerpo en el UCM.

‘Venom 3’: ¿Un nuevo éxito para Sony Pictures?

Aunque hayan sido altamente denostadas por la crítica, las dos entregas de Venom, le han supuesto grandes beneficios económicos a la compañía. La cinta original recaudó unos 856 millones de dólares. La secuela, obtuvo un bajos considerable con 506 millones recaudados, pero estos se miran desde otra perspectiva si consideramos que Venom: Habrá matanza se estrenó bajo una taquilla convaleciente de la pandemia sanitaria.

Este año, el mundo cinematográfico de Sony verá el estreno de Venom 3, pero también el de Kraven el cazador. Otro villano de Spider-Man. Si ninguna de estas dos funciona tras el duro golpe económico de Madame Web, la major podría terminar abandonando temporalmente su intento de seguir lucrándose de un género superherocio que, por otra parte, se encuentra bajo una tendencia decreciente. Hardy aparentemente se desvinculará de la saga por un tiempo, regresando a papeles que lo vuelvan a colocar en la primera línea de la interpretación. Este año 2024, estrenará en nuestro país Bikeriders. La ley del asfalto y Havoc, un filme de acción de la mano de acción.

En Venom 3 tendremos a un reparto actualizado con Juno Temple, actriz de moda gracias a la serie de Ted Lasso. Por otro lado, el exactor del UCM Chiwetel Ejiofor, también participará en la tercera parte, sólo que no sabemos si tendrá algo que ver con el personaje que ya interpretó en Marvel. Por último, Clark Backo, quien saltó a la fama Confession y la serie de The Changeling, completa el elenco principal que de momento se ha confirmado.