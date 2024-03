Nuevo tráiler de ‘Bikeriders’: La banda de moteros con el mejor reparto del año

El camino hacia su estreno en la pantalla grande ha sido, casi tan accidentado, como su propia temática. Sin embargo, el nuevo tráiler de Bikeriders nos ha devuelto las ganas de ver, la que fácilmente puede ser la película con el mejor reparto del año (Con permiso de Dune: Parte dos, claro está). La fecha de su llegada a las salas está cada vez más próxima y este material promocional, supone una especie de último acelerón para el nuevo filme que ha dirigido Jeff Nichols. Los problemas comenzaron poco antes de su lanzamiento, originalmente pensado para diciembre del pasado 2023, cuando Disney la abandonó con un margen de tiempo cuestionable. Por suerte, Focus Features retomó la distribución a finales de año y ahora, nos ofrece un nuevo adelanto de está película de moteros protagonizada por Austin Butler, Tom Hardy y Jodie Comer.

El tráiler de Bikeriders deja una sensación bastante clara: Nichols ha hecho su apuesta definitiva por la acción. El elogiado cineasta nunca había realizado un filme con tantas secuencias llenas de esa tensión y dinamismo enérgico tan propio del cine criminal. Basado en el referencial libro de fotografía de Danny Lyon, el filme narra el origen y rápido ascenso de The Vandals, un club de moteros que a lo largo de una década pasa de ser un lugar para marginados a uno de los grupos criminales más violentos del medio oeste, a través de peleas, asesinatos y tráfico de drogas. En medio de todo ello está la relación entre Benny (Butler), el protagonista del filme, y su esposa Kathy (Comer), quien intentará por todos los medios alejarlo de toda esa maraña autodestructiva relacionada con el club. En el otro extremo está Johhny (Hardy), el líder de la banda que cree que nada puede evitar que Benny abandone su motocicleta y la carretera, por el simple hecho de la sensación de libertad que esta le transmite. Es por eso que se establece un tira y afloja entre este trío de personajes, en el que la lealtad y el camino que recorrerá la banda serán claves para su futuro.

Por si la presencia de estos tres intérpretes primer nivel no fuera suficiente, el tráiler de Bikeriders nos expone una vez más, a parte de su gran elenco secundario, conformado por Michael Shannon, Norman Reedus, Boyd Holbrook, Mike Faist y Karl Glusman, entre otros.

La crítica bendice ‘Bikeriders’

A pesar de que las primeras consideraciones en el preestreno del Festival de Telluride no fueron unánimes, con el tiempo la prensa especializada se ha terminado rindiendo al trabajo del realizador norteamericano. Un filme por el cual, abandonó la dirección del spin-off Un lugar tranquilo, teniendo que ser sustituido por Michael Sarnoski. La crítica ha llegado a decir que Bikeriders es algo así como “El padrino de las películas de moteros” y que Butler, se consolida en ella como una auténtica “estrella de cine”. El actor, nominado al Oscar por Elvis, está teniendo un gran 2024. A principios de año estrenó la serie Los amos del aire y este fin de semana, llega a las pantallas caracterizado como el villano Feyd-Rautha Harkonnen en Dune: Parte Dos. Por su parte, a Hardy podremos verle próximamente en Venom 3 y en Havoc, un thriller de Netflix. En última instancia, Comer sólo tiene programado para este año el estreno del videojuego Alone in the Dark, en el que ofrece su voz al personaje de Emily Hartwood.

El guion ha sido adaptado por el propio Nichols, siguiendo el retrato fotográfico del libro de Lyon, sobre una banda que existió de verdad durante los años 60. En España, el título completo será el de Bikeriders. La ley del asfalto, llegando a los cines el próximo 12 de julio.

La increíble trayectoria de Jeff Nichols

A pesar de no haber tenido una repercusión en medios digna de su trabajo, Nichols se ha ganado con derecho propio ser una de las nuevas voces autorales del cine norteamericano. Con lo que resulta bastante paradójico que, siendo del “otro lado del charco”, su obra se haya valorado mucho más en Festivales como Cannes o Berlín, en vez de en la alfombra roja.

La carrera de Nichols ha ido siempre de la mano de Shannon, su actor fetiche. Debutó junto a él en 2007 con Shotgun Stories y su ingenio y habilidad, terminó por consolidarse gracias a Take Shelter. En 2012 sacaría de su dinámica rom-com a Matthew McConaughey en la genial Mud. Finalmente en 2016 estrenó los que hasta ahora son sus dos últimas películas, Midnight Special y Loving, ambas también muy bien recibidas por parte de la prensa especializada.

Que da por ver si lo que hemos podido ver en el tráiler de Bikeriders se confirma y esta, termina por confirmar el ascenso meteórico de una carrera hasta el momento, sin fallos, merecedora de algún reconocimiento ya por parte de la Academia.