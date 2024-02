Las primeras reacciones a ‘Dune: Parte Dos’ son firmes: «Obra maestra»

Dune: Parte Dos es el título más esperado de este 2024 y ayer, la celebración de la premiere en Londres no hizo más que confirmar la expectación en torno a un reparto lleno de estrellas. No es para menos. La cinta original ya tenía en su casting a rostros como Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson o Javier Bardem, pero es que ahora, se le han sumado nombres de la talla de Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken y Lea Seydoux. Precisamente ha sido en la presentación, donde también hemos descubierto que Anya-Taylor Joy tendrá un papel que todavía no ha sido revelado. El interés del público es notorio además, por ser un filme que cerrará la historia del primer libro escrito por Frank Herbert. Tráilers, imágenes promocionales, declaraciones…todo parecía indicar que esta iba a ser una experiencia digna de la pantalla grande. Un pronóstico que, por las primeras reacciones de los afortunados que ya la han visto, se cumple con creces.

La sinopsis nos situará donde nos dejó la película estrenada en 2021. Paul Atreides (Chalamet) y la dama Jessica (Rebeca Ferguson) integrándose con los Fremen y aprendiendo a vivir en el desierto con el objetivo de recuperar el planeta de Arrakis, liberando a Dune de la tiranía de los Harkonnen. De fondo, el joven duque intentará evitar a toda costa el futuro que ha presenciado: Una Guerra Santa en su nombre que se extiende por todo el universo.

¿Qué dice la prensa especializada sobre ‘Dune: Parte Dos’?

La presentación de la princesa Irulan (Pugh) o la presencia del amenazante Feyd-Rautha (Butler) son algunos de los momentos que más esperan ver los fans del último trabajo de Denis Villeneuve, quien hace algunas semanas ya confirmó estar pensando en la tercera parte, Dune: Mesías. La espera para poder ver Dune: Parte Dos se ha alargado más de la cuenta, debido a la huelga de actores que Hollywood sufrió el pasado año, pero por suerte ya queda menos de medio mes para que los cinéfilos puedan disfrutarla en cines, precisamente el espacio para el que ha nacido esta experiencia audiovisual. Una que según las primeras impresiones “es espectacular”.

In a shock to no one, I absolutely loved #Dune2. Incredible filmmaking. Brilliant score. Entire cast was excellent. My only complaint was I wish it was longer. Not joking around. The movie is 2hr and 40 min(?) and I would have been happy to watch another hour. pic.twitter.com/6PZmfQTEAH — Steven Weintraub (@colliderfrosty) February 15, 2024

Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el editor de Collider, Steven Weintraub: “Sin sorprender a nadie, me encantó Dune 2. Increíble realización cinematográfica. Puntuación brillante. Todo el elenco fue excelente. Mi única queja fue que desearía que fuera más largo. No bromeo. La película dura 2 horas y 40 minutos y me hubiera encantado verla una hora más”. Sumado a este entusiasmo, el crítico Scott Davis la ha definido como “un viaje épico” y que el reparto está “uniformemente magnífico”, finalmente cierra su comentario con un simple pero grandilocuente “cine en su mayor escala”.

#DunePartTwo is SPECTACULAR. Villeneuve delivers a sweeping, majestic, epic journey into beautiful worlds that looks/feels/sounds astounding. Uniformally superb cast w/Chalamet impressing again, Rebecca Ferguson incredible. Cinema on its grandest scale. @warnerbros @dunemovie pic.twitter.com/55aJ5fEB0X — Scott J. Davis (@scottwritesfilm) February 15, 2024

Pero si por algo se han decantado la mayoría de comentarios es hacia el elogio del trabajo del director canadiense. Incluso algunos como Griffin Schiller se atreven a catalogarla como una “obra maestra” del cineasta: “No es sólo la obra maestra de Denis (Villeneuve); Es la epopeya de ciencia ficción definitiva de una generación. Una trágica historia de fanatismo ciego y corrupción. Una clase magistral espectacular, conmovedora e inspiradora de estética y estado de ánimo que refleja maravillosamente el turbulento viaje de Paul. ¡Me dejó sin palabras!”.

De una introducción a la acción total

Una de las principales críticas que recibió la primera Dune fue lo contemplativa que fue su narración. Característica completamente necesaria según Villeneuve, quien siempre consideró esa parte como una introducción, una presentación de la historia. El director de La llegada, Blade Runner 2049 o Sicario nunca lo ha escondido, como tampoco su pasión por esta secuela, la cual considera muchísimo mejor. “La segunda parte es una película de guerra épica más llena de acción, mucho más voluminosa, mucho más bailable”, decía el año pasado durante la postproducción del proyecto. Hace unos meses, volvió a insistir en ello, apuntando a un entusiasmo clarividente por su reciente obra: “Para mí, esta película es mucho mejor que Parte Uno. Hay algo más vivo en ello. Hay una relación con los personajes. Estaba tratando de alcanzar una intensidad y una calidad de emociones que no alcancé con la Parte Uno y que sí alcancé con la Parte Dos. No Digo que la película sea perfecta, pero estoy mucho más feliz con la segunda parte que con la primera. No puedo esperar para compartirlo con los fans y los cinéfilos”.

Dune: Parte Dos se estrenará en cines el próximo 1 de marzo y es ahí cuando comenzará a surgir las primeras críticas oficiales. ¿Será tan buena como dicen o el hype es desmesurado?