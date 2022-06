‘Trigger Point: fuera de control’, la serie sobre un grupo de artificieros de Movistar Plus+

Entre los estrenos de series de la plataforma de streaming Movistar Plus+ están la segunda temporada de Devils y una ficción nueva Trigger Point: fuera de control. Esta última es un dinámico thriller policiaco protagonizado por Vicky McClure que se estrena el próximo lunes 13 de junio en Movistar Plus+.

Trigger Point: fuera de control cuenta el intenso día a día de un grupo de artificieros de la Policía Metropolitana de Londres que se encuentran en la primera línea de acción. Una serie que intenta refleja sus dudas condiciones de trabajo con un detalle y un nivel de veracidad que no se suele ver en televisión.

La serie está protagonizada por la actriz Vicky McClure, a la que ya hemos visto en ficciones como Line of Duty y Alex Rider. Además ha sido producida por Jed Mercurio (Line of Duty, Bodyguard) y dirigida por Gilles Bannier y Jennie Darnell. Cada lunes se podrá ver un nuevo episodio hasta completar los seis que componen la serie.

El día a día de un grupo de artificieros

La protagonista de la serie es Lana Washington (Vicky McClure), una agente experimentada en desactivar bombas que trabaja junto a su compañero Joel Nutkins (Adrian Lester). Los dos ha sido militares y están muy unidos por sus respectivas carreras, ya que sirvieron juntos en Afganistán.

Desde hace un tiempo Lana está muy tocada por una operación que por desgracia termina en tragedia. Lana sigue liderando el equipo y la operación, pero esta situación repercute en el trabajo de Lana ya que comienza a comportarse de forma temeraria hasta el punto de que parece que está fuera de control.

Incluso Lana está comenzando a llegar a la conclusión de que los ataques terroristas que están asolando Londres podrían estar dirigidos contra el equipo de artificieros. Pero Lana no saben ni como demostrar su teoría ni quién puede estar detrás de ellos.

Un buen reparto

Trigger Point: fuera de control está protagonizada por la actriz Vicky McLure y en el reparto también están los actores Adrian Lester (Riviera, El día de mañana, Primary Colors), Mark Stanley (Juego de Tronos, Run, Small Axe), Warren Brown (The Responder, Liar, Luther), Kerry Godliman (After Life, Adult Material), Manjinder Virk (Out of Darkness, The Arbor, Los asesinatos de Midsomer) y Ralph Ineson (La bruja, Juego de Tronos, Absentia), entre otros.

Una buena serie para los que disfrutan con las ficciones de acción y aventuras. El canal británico ITV ha confirmado que Trigger Point: fuera de control tendrá una segunda temporada que se estrenará seguramente el primer trimestres de 2023.