No corren tiempos demasiado buenos para los directores “a dúo” en la industria. Ya que Lana Wachowski dirigirá sola Matrix Resurrections y ahora el hermano mayor de los Coen, Joel rueda sin Ethan, lo que parece una de las películas más diferentes de toda su filmografía. El tráiler de The Tragedy of Macbeth, muestra un cine noir algo experimental, comparado con el registro o estilo que siempre había tenido el director de cintas como Fargo y Muerte entre las flores.

Ambos hermanos, siempre han estado considerados como unos de los mejores directores de cine de la historia, logrando ganar el Oscar por No es país para viejos, la adaptación de la novela de Cormac McCarthy. El tráiler muestra una escenografía teatral, abordada desde las sombras y el sonido más inquietante para el clásico mundialmente conocido de William Shakespeare. Por primera vez, se juntarán en una misma producción los dos ganadores del Oscar, Denzel Whasington y Frances McDormand, circunstancia que visto el nivel técnico y artístico que posee el adelanto, podría sugerir una nueva nominación para esta pareja en sus respectivas categorías. El elenco principal se completa con Core Hawkins, Moses Ingram, Brendan Gleeson, Harry Melling y Ralph Ineson, entre otros.

Una adaptación que explora la edad de los protagonistas

El año pasado, McDormand ya avisaba sobre la distinción que había, de entrada, con el título de la historia dirigida por Joel: “Creo que algo muy importante sobre la adaptación de Joel es que no la llamamos Macbeth. Es una distinción importante ya que en la adaptación de Joel, estamos explorando la edad de los personajes y aquí los Macbeth son mayores”.

La ganadora del Oscar el año pasado por Nomadland hizo hincapié en la relevancia que había detrás de la edad en la ambición de ambos roles. “Ya pasamos la edad fértil. Así que eso ejerce presión sobre su ambición de tener la corona. Creo que la distinción más importante es que es su última oportunidad de gloria”, decía McDormand. The Tragedy of Macbeth se proyectará primero en el Festival de Cine de Nueva York a finales de este mes de septiembre y llegará a los cines el 25 de diciembre. Después pasará a formar parte del catálogo de Apple TV + desde el 14 de enero.