Tráiler de ‘She Came to Me’: Peter Dinkalge busca inspiración entre Anne Hathaway y Marisa Tomei

La escritora y directora Rebecca Miller ha filmado su nueva película. Una comedia dramática que lleva por título She Came to Me y que se preestrenó en el pasado Festival de Cine de Berlín. Ahora, este proyecto producido por Roun Films y Killer Films muestra un nuevo tráiler en el que podemos ver el derroche interpretativo de su trío protagonista conformado por Anne Hathaway, Marisa Tomei y Peter Dinklage.

En esta historia, Dinklage interpreta al compositor de ópera Steven Lauddem, el cual pasa por varios puntos estancados en su vida, como su matrimonio con Patricia (Hathaway). Mientras Steven pasa por una profunda crisis creativa, encuentra una chispa de inspiración en su relación con la capitana de un remolcador (Tomei). Es entonces cuando se produce un triángulo amoroso. Miller reclutó al compositor Daniel Felsenfeld y al gerente general del Metropolitan ópera, Peter Gelb, como consultores del filme para obtener una mirada auténtica al mundo de los compositores y de la ópera. Hathaway también produce la película junto a toda una serie de estrenos en los que ha estado implicada este año, como Eileen y Mothers’ Instinct. Actualmente se encuentra inmersa en la producción de A24, Mother Mary.

La hija del gran dramaturgo Arthur Miller

Rebecca es la hija del reconocido dramaturgo Arthur Miller y tiene, a sus espaldas, una larga carrera como directora y guionista. Debutó en 1995 con Angela, pero no sería hasta el 2005 cuando encontraría el reconocimiento con La balada de Jack y Rose, gracias al trabajo de un gran reparto comandado por Daniel Day-Lewis.

Como principal novedad, She Came to Me traerá consigo una nueva canción original de Bruce Springsteen, titulada Addicted to Romance. “The Boss” ya señaló que se inspiró en la película para componer el tema, algo que no hacía desde hace un año. La selección del cantante fue algo que tanto Miller como el compositor del filme, Bryce Dessner, fueron participes de la elección del reconocido cantante: “Cuando el compositor de la película, Bryce Dessner, y yo estábamos hablando de quién podría escribir una canción para la película, dije que quería una canción que fuer puramente estadounidense y atemporal y Bryce dijo ‘Bueno, hay una persona para eso, y es Bruce Springsteen. Pero parecía inalcanzable”.

She Came to Me llegará a los cines norteamericanos el próximo 29 de septiembre y por el momento, no tiene fecha de estreno en España.