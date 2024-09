Tráiler de ‘La casa de los susurros’: Ariana DeBose es una chef en un restaurante encantado

Ariana DeBose está de regreso en un nuevo proyecto, tres años después de su Premio Oscar por el remake de West Side Story. No es que la actriz estadounidense haya desaparecido de la escena de la noche a la mañana, sino que la intérprete no ha escogido precisamente bien esas nuevas historias que afrontar tras ser la versión actualizada de Anita en la revisión musical de Steven Spielberg. Circunstancia que podría cambiar con La casa de los susurros, un thriller psicológico en el que DeBose se pone a los mandos de un nuevo restaurante y del que ya podemos echar un vistazo, en un primer tráiler compartido por Prime Video.

A partir de un guion original, DeBose da vida a una chef que se ve atormentada por una fuerza sobrenatural, mientras intenta abrir un restaurante. Un punto de partida fantástico que no sorprende si atendemos a que la producción nace de la colaboración del servicio de streaming con el sello Blumhouse, especializado durante años dentro del género del terror. Condición que subraya el propio adelanto, cuando dentro del nuevo restaurante de esta chef comienzan a suceder cosas extrañas. Y es que el espíritu de la antigua dueña todavía invade el terreno donde la cocinera ha abierto su local con aspiraciones a estrella Michelin, desde el interior del espacio hasta en el propio huerto del jardín. La ansiedad latente dentro de salud mental, sumado a los sucesos extraños harán de este periplo culinario un descenso a la locura y a la pérdida de control total por parte de la protagonista.

Tráiler de ‘La casa de los susurros’

Aparte de la participación de su estrella principal, La casa de los susurros ha conformado un reparto repleto de caras conocidas, donde destacan Arian Moayed y Barbie Ferreira. A ambos, los conocemos por dos de los grandes shows televisivos de la última década. Él fue Stewy Hosseini en Succession, el acaudalado drama de la familia Roy. Ella dio vida a Kat en Euphoria. Personaje con una fuerte presencia en la primera temporada que para desaprobación de muchos perdió en la continuación. Lo cual ha llevado a un desplante por parte de la actriz al creador Sam Levinson, quien ya ha asegurado que no volverá a la ficción adolescente protagonizada por Zendaya. Tras ellos, el elenco se completa con Imola Gáspár (Dune: Parte dos), Marton Csokas (El señor de los anillos) y Amara Karan (The night of).

La casa de los susurros nace bajo un material escrito y dirigido por el dúo de cineastas Bridget Savage Cole y Danielle Krudy. Estos directores debutaron en el celuloide en 2019 con otro thriller de Prime Video titulado Derribad al hombre. En los años siguientes iniciaron su carrera en el terreno televisivo con dos miniseries; The Stand y Moonhaven. Ninguna de ellas logró una audiencia y respuesta aceptable por parte del público, por lo que volvieron al terreno de la creación original y a escribir sus propias historias. Los dos realizadores explicaron hace poco más de un mes en una entrevista, cuál fue la inspiración para enfrentarse a esta nueva propuesta narrativa.

«Representa el tormento y el crecimiento de convertirse en un líder y tratar de encontrar su voz, que es esencialmente de lo que creemos que trata eta película. Descubrimos que realmente nos conectamos con el recorrido de los chefs como líderes y con la búsqueda de su voz», le explicaba Krudy a la revista Elle.

DeBose trabajó en un restaurante

Para preparar el papel, la actriz comenzó a trabajar en varios restaurantes, entendiendo lo que significaba estar tras los fogones. Algo que ella misma explicó de la siguiente forma: «Cuando leí el guion, me fascinó la idea de un personaje sin nombre. Una chef definida por su trabajo (…) Me formé en la ciudad de Nueva York durante una semana con la chef Ayesha Nurdjaja de Shukette. Fue aterrador, ¡Pero me lo pase genial! ¡Me dio un buen empujón! ¡Caramba, sabe cómo dirigir una cocina!». Las historias ambientadas en el mundo de la cocina están tomando una relevancia excelsa en los últimos años, gracias a ficciones como Hierve o El menú, pero sobre todo dentro del marco del éxito de la serie The Bear.

La casa de los susurros está producida por Greg Gilreath, Adam Hendricks, Drew Hoput, Alex Scharfman, Lucas Joaquin y el CEO de Blumhouse, Jason Blum. Savage Cole y los dos directores también ocupan el puesto de productores ejecutivos del filme. La cinta no pasará por cines, pues se estrenará directamente en Prime Video el próximo 3 de octubre.