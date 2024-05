La próxima película sobre ovnis de Steven Spielberg ya tiene fecha de estreno

Sus dos últimos largometrajes supusieron tristemente, fracasos económicos en la taquilla. No obstante, el nivel cinematográfico del que un día fuese el Rey Midas de Hollywood sigue intacto habiendo recibido grandes elogios tanto por su remake musical de West Side Story como por ese autohomenaje biográfico llamado The Fabelmans. Por eso, cuando se supo que Steven Spielberg regresaría a la ciencia ficción con una película de ovnis, los fans recuperaron la esperanza de volver a ver una gran historia de uno de los principales referentes del séptimo arte moderno. Ahora, no sólo se puede confirmar el rodaje, sino que Universal Pictures ya le ha puesto una fecha de estreno.

Por el momento sabemos bien poco del largometraje, más allá de que se tratará de un relato original guionizado por David Koepp. El mítico guionista que ha acompañado al director en alguno de sus mejores trabajos , como es el caso de Jurassic Park o La guerra de los mundos. Precisamente, esta última fue uno de los últimos acercamientos al cine sobre alienigenas del cineasta, aunque cuando se piensa en él, todos los cinéfilos en su mente acuden a E.T. el extraterrestre y sobre todo, Encuentros en la tercera fase. Eso sí, su asociación también ha supuesto vueltas un tanto «forzosas», como Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal… por lo que falta conocer un poco más del proyecto para saber si existen de verdad, motivos suficientes para alzar las campanas al vuelo.

La nueva y misteriosa película sobre ovnis llegará a los cines según Universal el próximo 15 de mayo de 2026.

Spielberg es un tótem para Hollywood

Por mucho que su éxito comercial se haya mermado desde que confeccionase sus mejores productos, es indudable pensar en Spielberg como uno de los cineastas más influyentes del cine moderno. Tres veces ganador del Oscar, hablamos del realizador más taquillero de todos los tiempos (con el permiso de James Cameron) que además es la mente detrás de algunos de los proyectos más elogiados de los últimos 40 años en el celuloide. Tiburón, Salvar al soldado Ryan o La lista de Schindler son algunos de los ejemplos más palpables. Porque nadie como él ha conseguido poner de acuerdo a la crítica y al público, ni ha terminado siendo tan influyente en géneros tan dispares como el bélico, el thriller o las aventuras de Indiana Jones ideadas por su buen amigo, George Lucas. Dentro de su fama de rey de la taquilla, existen algunos fracasos económicos como 1941 o Munich, pero se calcula que la recaudación global de su taquilla ronda los 10.000 millones de dólares, lo que le habría valido aunar en su patrimonio personal un total de 4.000 millones.

Ahora más de cinco décadas después, el fundador de Amblin Pictures sigue teniendo una presencia enorme en los principales certámenes de premios, pues tanto West Side Story como Los Fabelman consiguieron un total de 7 nominaciones a los Oscar. Reconocimiento que necesita acompañar de un futuro buen resultado en la taquilla si es que quiere seguir pudiendo colocarse tras las cámaras.

Defiende la experiencia cinematográfica

A través de Amblin y Universal Pictures, Spielberg se ha hecho fuerte produciendo nuevas películas y series. El pasado 2023, estuvo en los despachos que configuraron el musical de El color púrpura, Indiana Jones y el dial del destino y la segunda película como director de Bradley Cooper, Maestro. En 2024 ha estrenado la miniserie Los amos del aire y estará detrás del reboot de Twisters. Mientras que en 2025 verá como Jurassic World 4 revive bajo la mirada del realizador Gareth Edwards y de una superestrella como Scarlett Johansson.

En el paradigma de cambio en el consumo audiovisual en el que nos encontramos, Spielberg siempre se ha manifestado en contra de las plataformas de streaming y cómo estas según afirmó hace tiempo «son televisión»: «Espero que todos sigamos creyendo que la mayor contribución que podemos hacer como cineastas es brindar al público la experiencia cinematográfica», llegó a decir en su discurso de aceptación en los CAS Awards en 2019.Eso sí, en 2021 llegó a un acuerdo junto a Amblin y Netflix de larga duración para producir proyectos juntos.

¿Será su nueva película de ovnis una nueva obra maestra del autor o sus tiempos como director de éxito han terminado definitivamente?