Otro de los estrenos más esperados de la semana es el thriller criminal A Town Called Malice en SkyShowtime. Una serie de suspense de 8 episodios protagonizada por los actores Jack Rowan y Tahirah Sharif que se podrán disfrutar en exclusiva en esta plataforma de streaming desde mañana 12 de mayo que se lanzarán los tres primeros episodios.

La serie A Town Called Malice ha sido rodada en las cálidas playas de la Costa del Sol a principios de los años 80 y cuenta solo con 8 episodios. Una original ficción de SkyShowtime que ha sido coproducida entre Vertigo Films, Rogue State y Sky Studios, ha sido dirigida por Jamie Donoughue y el guionista principal es Nick Love, conocido por su trabajo en series como Bulletproof y The Sweeney, al que ha sido apoyado por Melissa Bubnic, John Jackson, Liz Lake y Matt Evans.

A Town Called Malice

Los Lords, una familia de ladrones

Los protagonistas de esta serie son la familia de los Lords que se dedica a robos de poca monta. La serie comienza cuando los miembros de esta familia huyen de Londres rumbo a España para beneficiarse de una inesperada situación, al mismo tiempo que escapan de la policía y de una investigación con gran repercusión mediática.

Gene, el menor de los hermanos, y su prometida vuelan a España para evitar su arresto, tras salvarse de una guerra sin tregua dentro del crimen organizado, pero en este país volverán a dejarse seducir por este submundo.

Según la sinopsis de SkyShowtime: “Cuando el resto de la familia se une a ellos en la Costa del Sol, se dan cuenta de la oportunidad de oro que tienen para reinventarse y reconquistar la gloria perdida, para desconcierto de Gene y Cindy, que tienen otros planes muy diferentes”.

El reparto de A Town Called Malice

La familia Lord está liderada por Jason Flemyng (Save Me, Lock, Stock Two Smoking Barrels), papel que es interpretado por Albert Lord. También el papel de Jack Rowan (Born to Kill) es Gene Lord, el de Tahirah Sharif (The Haunting of Bly Manor) es Cindy Carter, la novia de Gene y Martha Plimpton (Mass, The Good Wife) es Mint Ma.

Además en la serie están el actor Dougray Scott (Ever After, Mission: Impossible 2) que interpreta el papel de Uncle Tony, Lex Shrapnel (Captain America) a Leonard Lord, Daniel Sharman (Fear the Walking Dead, Medici) a Kelly Lord, George Jaques (The Third Day: Autumn) a Anthony Lord y Eliza Butterworth (The Last Kingdom) a Carly Lord.