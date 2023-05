‘El limpiador’ Temporada 2, la serie de comedia negra se estrena en Movistar Plus+ el 11 de mayo

Una de las series que sorprendió el año pasado en Movistar Plus+ es la comedia negra El limpiador. La temporada 2 de esta ficción creada y protagonizada por Greg Davies se estrena el jueves 11 de mayo en Movistar Plus+.

Uno de los estrenos más esperados de la semana que llegará a la plataforma de streaming en un doble episodio el jueves 11 de mayo y dos episodios nuevos cada jueves hasta completar los seis que tiene la segunda temporada de El limpiador.

El limpiador es la adaptación inglesa de la serie de culto alemana Der Tatortreiniger (2011), y está creada y protagonizada por el cómico británico Greg Davies (Cuckoo, Man Down, The Inbetweeners, We Are Klang, El show de Katy Brand). Junto a Davies, esta segunda temporada está coescrita por Paul Allen, Ronan Blaney, Barry Castagnola, Meg Stalter y Mike Wozniak. Dirigen Tom Marshall y Dominic Brigstocke.

Un trabajo bastante peculiar

Tal como vimos en la primera temporada de la serie el trabajo de Wicky es bastante peculiar ya que se encarga de limpiar con su fregona, cepillos y otros útiles de limpieza las escenas del crimen. Debido a esta compleja y secreta ocupación le enfrenta a situaciones complicadas y rocambolescas a las que muchas veces no sabrá cómo enfrentarse.

En la segunda temporada, según explica la sinopsis de El limpiador, “armado nuevamente con sus productos químicos, cepillos para fregar y trapos de limpieza, Wicky volverá a eliminar los restos más espantosos en insólitos escenarios, incluidos un teatro, una tienda de electrodomésticos y una casa señorial. Es aquí donde conocerá a los personajes más inusuales y se dejará atrapar por sus mundos”.

Su creador y protagonista, el cómico Greg Davies ha explicado: «Estoy muy emocionado de que Wicky regrese para otra ronda de limpieza. El reparto de esta serie es brillante».

El reparto El limpiador 2

En esta segunda temporada los protagonistas volverán a ser los actores Greg Davies que interpreta el papel de Wicky y Zita Sattar a Ruth.

Además, se unen al reparto en esta segunda temporada nuevos actores como Harriet Walter (Esto te va a doler, Succession), Charlie Rawes (Dune), Simon Callow (Cuatro bodas y un funeral), Jemma Carlton (Maxine), John MacMillan (La Casa del Dragón), Asim Chaudhry (People Just Do Nothing, Sandman), Amy Morgan (Showtrial), Alex Lawther (The End of the F***ing World), el cantante Shakin’ Stevens (cantante), Zoë Wanamaker (Britannia), Susannah Fielding (This Time with Alan Partridge), Louis Emerick (Zapped), Roisin Conaty (After Life), Mark Lewis Jones (Outlander), Rudi Dharmalingam (The Lazarus Project), Joshua McCord (The Tuckers) y Rebecca Lee (¡Llama a la comadrona!).