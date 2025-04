Tom Hiddleston habla de su vuelta a Marvel en ‘Avengers: Doomsday’: «Aún no ha terminado»

Tras el esperado fracaso comercial y crítico de Capitán América: Brave New World, el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) se ha vuelto a poner las pilas en lo que a generar expectación se refiere. Así, hace pocos días el equipo de Kevin Feige sorprendía a los fans con un interminable directo en el que uno a uno, se iba revelando el reparto principal de Avengers: Doomsday. Para terminar con una aparición de Robert Downey Junior que miraba a la cámara, presumiendo de toda una fila de sillas vacías con los nombres de todas las estrellas que lo acompañarán en su regreso Marvelita como el villano Dr. Doom. La presencia de algunos de estos intérpretes pilló desprevenidos a los marvelitas, como fue el propio anuncio de la vuelta de Ian McKellen como Magneto o Patrick Stewart repitiendo su rol de Charles Xavier. Pero sin duda, otra de las apariciones más sorprendentes fue la de Tom Hiddleston, quien acaba de romper el silencio de su retorno a Marvel como Loki.

Por mucho que el anuncio haya despertado un interés consecuente en los espectadores, todavía existe cierto escepticismo entre un público que no olvida que ciertamente, esta no era la hoja de ruta a seguir que la casa de las ideas había presentado previamente. Tras la derrota de Thanos, el estudio comenzó a prepararlo todo con el objetivo de enfrentar a toda una nueva generación de héroes contra Kang el conquistador. El papel interpretado por Jonathan Majors tuvo unos resultados pésimos en lo fílmico con Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, a lo que se le terminó sumando una crisis mediática con motivo del juicio al actor por agresión y acoso a su ex pareja. La compañía tenía un problema por partida doble que terminó derivando en un giro narrativo de su futuro más inmediato. Majors fue despedido y regresaron tanto Downey Jr. como los hermanos Russo tras las cámaras. Sin embargo, en la mente de Feige parece claro que la idea es la de combinar la presencia de los nuevos personajes con aquellos que ya tienen una sobrada presencia dentro del UCM. Y por eso, el elenco anunciado combina a roles novicios como el de Simu Liu, con antihéroes tan atractivos para la audiencia como lo que tradicionalmente ha supuesto la figura de Tom Hiddleston en Marvel.

Tom Hiddleston vuelve a Marvel

Tom Hiddleston es uno de los activos más valiosos de Marvel. Un icono que debutó en Thor (2011), convirtiéndose en una versión perfecta de Loki. El londinense se transformó en el hermano de Thor y fue durante mucho tiempo, el mejor villano que había tenido el cosmos de películas de la marca.

Después de ser casi lo único rescatable de la película dirigida por Kenneth Branagh, el dios del engaño nórdico fue el primer rival serio en Los Vengadores (2012) y más tarde, lo vimos en Thor: El mundo oscuro (2013) y Thor: Ragnarok (2017). Su presencia pasó de puntillas por Vengadores: Infinity War (2018) y por Vengadores: Endgame (2019). Pero sin duda la explosión del personaje llegó en las dos fantásticas temporadas de Loki (2021-2023).

Ahora, el ganador del Globo de Oro se ha pronunciado por primera vez sobre su vuelta en una entrevista concedida a Games Radar, expresando su felicidad por volver a desempeñar el que hasta el momento es el papel más relevante de su carrera: «Estoy muy emocionado. Ha sido un capítulo extraordinario en mi vida interpretando a Loki, y aún no ha terminado».

(A continuación se revelan spoilers de la segunda temporada de Loki).

Un regreso inesperado

El motivo principal de la sorpresa de Tom Hiddleston a Marvel no es otro que la aparente conclusión de la segunda temporada de Loki. Recordemos que al final de esta, el personaje se sacrificaba convirtiéndose en el Dios del Multiverso con el objetivo de salvar a todos los mundos. Algo que parecía un cierre capitular evidente para el personaje, pero que por el reciente anuncio y estas declaraciones quedará en un acto heroico con su correspondiente continuación en Avengers: Doomsday. A no ser que Hiddleston de vida a otra de las versiones del personaje. Pero sea como fuere, lo cierto es que tendremos un encuentro entre hermanos en la cinta, pues la presencia del Thor de Chris Hemsworth también se ha confirmado.

La próxima película del estudio en cines será Thunderbolts, el próximo 30 de abril. Después, este verano seremos testigos del esperado reboot de Los cuatro fantásticos: primeros pasos el 25 de julio. Avengers: Doomsday aterrizará en las salas el 30 de abril de 2026.