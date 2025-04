Esta actriz rechazó regresar a Marvel por una disputa salarial: «No le vamos a pagar más»

En la actualidad, el cine de superhéroes permanece en un limbo creativo y estratégico. Fruto de años de desgaste y de por qué no decirlo una audiencia saturada de producciones que poco a poco, han ido disminuyendo su capacidad de ser narrativas atractivas para el público. Este verano, el reboot de Superman y el de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, supondrá un punto de inflexión para el futuro de un género género que, en el caso del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), ha llegado a recaudar en conjunto más de 31.000 millones de dólares. Pero a pesar de esas ganancias, en Marvel no tienen miramientos a la hora de «cortar el grifo» a algunos de sus intérpretes en el tema del dinero. El último caso lo conocemos gracias a Tracy Letts, quien ha querido defender a su esposa la actriz Carrie Coon de la disputa salarial que vivió con el estudio en 2018, tras el estreno de Vengadores: Endgame.

Letts, también actor, acudió a un podcast en el que habló abiertamente del desacuerdo que tuvo su pareja con la franquicia propiedad de Disney, quien a pesar de participar en la creación. de un taquillazo como fue la tercera reunión de Los Vengadores, no obtuvo una mejora de sueldo para replicar su papel en el enfrentamiento final contra Thanos. La cual es por otra parte, el segundo largometraje más taquillero de la historia del cine, acumulando casi 2.800 millones de dólares en el box office internacional. En Vengadores: Inifinity War, Coon dio vida a Proxima Midnight, una de las letales guerreras del villano. Sin embargo, cuando la norteamericana le pidió a Marvel más dinero y la compañía se negó, el papel pasó a la entera disposición de Monique Ganderton, quien había realizado todas las secuencias de acción del personaje en la anterior cinta. Un conflicto con la subida de su salario que su marido recuerda con cierto hastío, pues para más inri, explicó que desde la franquicia aseguraron que Coon debería sentirse «afortunada» de poder formar parte del UCM.

Marvel y el dinero: actores descontentos

Carrie Coon no es, ni mucho menos, la única estrella que se queja abiertamente de cómo Marvel no ejerce una subida acorde de dinero tras un anterior éxito de taquilla. Por ejemplo, Terrence Howard no volvió a aparecer como Máquina de guerra tras Iron Man (2008), siendo sustituido por Don Cheadle en las siguientes cintas. Pero los conflictos de las estrellas con la saga van un poco más allá del tema monetario. Hace algunos meses, Jenna Ortega (Miércoles) admitió que eliminaron todos sus diálogos en Iron Man 3 (2013), donde dio vida a la hija del gobernador cuando todavía no era una estrella mundialmente conocida.

El desplante económico no es una cuestión únicamente de personajes secundarios, pues incluso Scarlett Johansson entró en conflicto directo con la marca cuando esta estrenó Viuda Negra (2021) de manera simultánea en cines y en la plataforma de Disney +, llevando a una pérdida económica severa para la estrella pues dicha estrategia perjudicó a la recaudación en cines y por tanto a su proporción salarial del grueso de la taquilla. Ahora el turno acusativo de esas prácticas ha sido revelado por Letts, quien asegura que ni ella ni su pareja quedaron bien con los ejecutivos de la casa de las ideas.

«Creo que (Marvel) acudió a ella para la segunda película y le pidieron que participase en ella». Y ella dijo ‘Bueno, la primera es la película más exitosa de la historia. ¿Me van a pagar más?’. Y le respondieron ‘No, No les vamos a pagar más’», le explicaba el actor de Aguas profundas (2022) al podcast The Big Picture (vía People). Pero quizás el agravio más molesto fue la respuesta que los productores les dieron después:

«Ella dijo ‘Vaya, si no me van a pagar más, entonces no creo que lo haga’. Y ellos dijeron ‘Bueno, deberían sentirse afortunados de formar parte del Universo Marvel’. Así que ella se negó…habríamos hecho un escándalo, pero habría implicado ver las películas, y no íbamos a hacerlo», recordaba Letts.

Un papel que fue a más

Como ya declaró la propia Coon a EW en 2018, su papel en Infinity War cambió durante el rodaje. En principio sólo iba a ser la voz en off de la villana, mientras que después también se le pidió una captura facial para la que no había audicionado: «Pasó de ser un trabajo de voz en off a uno de captura de movimiento, y de repente me di cuenta de que estaba en la película más taquillera del año». Por lo que hablamos que ya desde el principio, Marvel debería haber incrementado su dinero a percibir por el papel de la esbirra de Thanos.

A la de Ohio la conocimos gracias a su papel en la genial serie de HBO, The Leftovers (2014). En la actualidad podemos encontrarla entre el reparto de la tercera temporada de The White Lotus.