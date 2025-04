Todo el mundo está hablando de esta serie de misterio de Netflix: no has visto nada igual

Mezclar los crímenes con la comedia y el misterio no es muy habitual, pero desde el estreno de la película Puñales por la espalda y la serie Solo asesinatos en el edificio van apareciendo ficciones que utilizan esta inusual combinación. Una de estas ficciones es la serie La residencia que se estrenó en Netflix en marzo y ya se ha convertido en todo un éxito de audiencia en Netflix. ¿Qué es lo que funciona en esta serie? Lo primero que cuenta con un original guion y montaje y lo segundo que la interpretación de sus protagonistas es excepcional. La residencia es una serie producida por Shonda Rhymes para Netflix, que es la responsable de ficciones como Los Bridgerton y Scandal y se centra en el asesinato del ujier de la Casa Blanca durante una cena de Estado. Esta serie está inspirada en la novela The Residence: Inside the Private World of the White House de Kate Andersen Brower y es una buena opción para los que disfrutan con este tipo de comedias de misterio.

Ante la dificultad de encontrar al culpable, la excéntrica detective Cordelia Cupp logra que el presidente ordene que se queden en el edificio de la Casa Blanca los invitados a la recepción y los 157 empleados de la residencia. Desde ese momento la detective y su peculiar ayudante intentarán descubrir cómo falleció el ujier y quién lo ha matado. Su extraño método de investigación sorprende a todos los que se encuentran en ese momento en la Casa Blanca. La serie La residencia ha sido creada por Paul William Davies y uno de los estrenos que están triunfando en la plataforma de streaming Netflix esta primavera.

¿De qué trata la serie La residencia de Netflix?

La serie comienza el 11 de octubre cuando Nan Cox, la suegra del presidente Perry Morgan encuentra el cuerpo del ujier jefe A. B. Wynter en una de las estancias de la Casa Blanca. Este descubrimiento tiene lugar durante una cena de Estado en la Casa Blanca en honor a Australia y para que no haya un escándalo Harry Hollinger, el asesor principal está presionando para que la muerte de Wynter se declare rápidamente como suicidio sin realizar ninguna investigación.

La llegada de Cordelia Cupp, una consultora del departamento de Policía Metropolitana, lo cambia todo porque nada más entran en la estancia se da cuenta de que Wynter murió en otro lugar, que su suicidio fue un montaje y que lleva la camisa de otra persona. Cordelia decide ir examinando todas las estancias de la Casa Blanca para descubrir el lugar donde murió el ujier porque ella está convencida de que trasladaron el cadáver. Esta ardua tarea la realizará con la ayuda del agente especial del FBI, Edwin Park, y la asistenta del ujier jefe, Jasmine Haney.

Además, el presidente Morgan se niega a interrogar a los invitados hasta que Cordelia se da cuenta de que David Rylance, ministro de Asuntos Exteriores australiano, lleva puesta la camisa del ujier. El presidente decide cerrar las puertas de la Casa Blanca hasta que se encuentre al culpable lo que ayudará a Cordelia a realizar su trabajo. La investigadora es una amante del mundo de los pájaros y tiene una manera un tanto original de trabajar que causa la sorpresa de su ayudante y de los que la rodean. Por ejemplo, cuando interroga a alguien se le queda mirando en silencio hasta que es el propio implicado el que confiesa lo que ha ocurrido.

El reparto de esta serie de comedia y misterio

La actriz Uzo Aduba interpreta a la excéntrica Cordelia Cupp, la investigadora, y su interpretación es uno de los grandes aciertos de esta serie. El actor Randall Park da vida a Edwin Park, un agente especial del FBI que acompaña a Cordelia en su investigación.

Esta serie cuenta con un reparto coral ya que intervienen muchos actores que dan vida a los invitados y los trabajadores de la Casa Blanca. Entre estos últimos destacan Giancarlo Esposito como A. B. Wynter, el ujier jefe de la Casa Blanca cuyo cuerpo aparece en una de las salas de la Casa Blanca, Molly Griggs como Lilly Schumacher, la secretaria social del presidente, Ken Marino como Harry Hollinger, el asesor principal del presidente, Susan Kelechi Watson como Jasmine Haney, la asistente del ujier, Bronson Pinchot como Didier Gotthard, el pastelero, Julieth Restrepo como Elsyie Chayle, la limpiadora, Mel Rodríguez como Bruce Geller, el de mantenimiento y Mary Wiseman como Marvella, la chef ejecutiva.

Además, cuenta con un papel especial el actor Isiah Whitlock Jr. que da vida a Larry Dokes, el jefe de policía del MPD y Dan Perrault como Colin Trask, jefe del equipo presidencial del Servicio Secreto. Además, en el reparto también están los actores Paul Fitzgerald como Perry Morgan, el presidente de los Estados Unidos, Jason Lee como Tripp Morgan, el hermano del presidente, Jane Curtin como Nan Cox, la suegra del presidente de los Estados Unidos, Julian McMahon como Stephen Roos, el primer ministro de Australia y la cantante Kylie Minogue como ella misma, entre otros muchos.

La serie La residencia se ha convertido en uno de los éxitos de Netflix esta primavera y es una ficción original y divertida, aunque quizás sean demasiados episodios y la historia se podría haber contado en menos. Una de las mejores opciones para los que están buscando algo diferente al estilo de Puñales por la espalda.