En 2022 se estrenará la quinta temporada de la serie The Crown en Netflix y, aunque la plataforma de streaming todavía no ha confirmado la fecha de estreno, ya sabemos algunos detalles de esta nueva temporada. Por ahora esperamos que en noviembre, como señalan los rumores, se puedan ver los nuevos episodios de la quinta temporada. Seguramente la nueva temporada de la serie es una de las más esperadas de este 2022.

No será la última temporada

Aunque se lleva debatiendo desde 2016 si al final The Crown tendrá 5 ó 6 temporadas, por fin Peter Morgan confirmó que al final se rodaría la sexta entrega. «Cuando comenzamos a discutir las historias de la quinta, pronto quedó claro que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas», aseguró Peter Morgan según Deadline.

La protagonista será Imelda Staunton

La actriz Imelda Staunton, conocida por su inolvidable papel de Dolores Umbridge de la saga de Harry Potter, interpretará en esta quinta temporada a la reina Isabel. Como las actrices que se pusieron en su piel en las cuatro temporadas anteriores, Claire Foy y Olivia Colman, su trabajo de interpretación tendrá que ser impecable. La actriz ha explicado en una de las declaraciones a Netflix: «Me ha encantado ver The Crown desde el principio. Como actriz fue un placer ver cómo Claire Foy y Olivia Colman aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento realmente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar The Crown a su conclusión».

Un reparto regio

Además de Imelda Staunton, en el reparto estarán de nuevo las actrices Helena Bonham Carter y Vanessa Kirby y, además, Lesley Manville (El hilo invisible, Un amor extraordinario, Harlots) interpretará a la hermana pequeña de la reina, la princesa Margarita. El conocido actor Jonathan Pryce dará vida al rey consorte y Dominic West al Príncipe Carlos.

La actriz Elizabeth Debicki (Tenet. El gran Gatsby) dará vida a la princesa Diana, Olivia Williams a la nueva Camilla Parker Bowles y Senan West interpretará a Guillermo, el hijo de Carlos y Diana.

Una convulsa década de los noventa

La cuarta temporada de The Crown terminó en 1990, el año en que Margaret Thatcher dejaba su cargo como Primera Ministra. La quinta temporada se sumerge en la década de los noventa y tendrán que aparecer dos primero ministros, John Major y Tony Blair, aunque esto dependerá de año al que llegue la quinta temporada.

Además, hay que tener en cuenta que tres hijos de los monarcas se divorciaron: Ana y Mark Phillips en 1992 y en 1996 Carlos y Diana y también el príncipe Andrés y Sarah Ferguson. Pero está claro que lo más delicado de reflejar en la serie es el fallecimiento de Diana en 1997, Diana en un terrible y controvertido accidente de coche en París. Una década muy complicada para la familia real británica en la que su relación con el pueblo pasó por momentos muy delicados.