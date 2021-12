A la espera de lo que será del gran estreno de El señor de los anillos que es la estrella en series para 2022 en Amazon Prime Video en el mes de septiembre, hay que destacar algunas series de esta plataforma de streaming que se podrán ver este invierno. Por ejemplo la cuarta temporada de la divertida y emotiva The Marvelous Mrs. Maisel. All we see it, la temporada 5 de This is us, La rueda del tiempo y la serie de animación The Legend Of Vox Machina.

La rueda del tiempo

Amazon Prime Video ya ha estrenado esta esperada serie basada en las novelas de Robert Jordan del mismo nombre y creada por Rafe Judkins. Está ambientada en un épico mundo en el que existe la magia y solo algunas mujeres pueden acceder a ella. Esta serie fantástica cuenta la historia de Moiraine, desde que llega a la pequeña ciudad de Dos Ríos. Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes. Ella cree que uno de ellos podría ser un niño poderoso que, como la reencarnación del Dragón, habría recibido proféticos poderes que podrían salvar al mundo o también destruirlo. En el reparto están actores como Rosamund Pike, Daniel Henney y Josha Stradowski, entre otros.

The Marvelous Mrs. Maisel

Los seguidores de esta serie están esperando la cuarta temporada que se podrá también ver en Amazon Prime Video en invierno a partir del 18 de febrero. La serie nos sitúa en 1960 y su protagonista la joven y guapa madre Miriam ‘Midge’ Maisel (Rachel Brosnahan) consigue un trabajo de monologuista, un territorio normalmente vetado a las mujeres. Su compromiso con su oficio poco a poco irá afectando a su relación con su familia y amigos.

All We See It

Una serie original de Amazon Prime Video creada por Parenthood Jason Katims que se estrenará el 21 de enero. Un esperada comedia dramática protagonizada por un grupo de veinteañeros del espectro autista: Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) y Violet (Sue Ann Pien). Los tres intentan conseguir lo mismo que otros jóvenes de su edad: un trabajo, una pareja y lograr el equilibrio en un mundo muy complejo para ellos.

This is Us Temporada 5

El 27 de enero se estrena la quinta temporada de esta brillante y emotiva serie que cuenta con miles de seguidores en todo el mundo. La sexta y última temporada de This Is Us se estrenará también en enero en Estados Unidos pero tendremos que esperar para verla en España. Por ahora tendremos que conformarnos con la quinta temporada al completo de esta serie protagonizada por Milo Ventimiglia.

The Legend Of Vox Machina

Por último, el 28 de enero se estrena la primera temporada de esta serie de anime basada en un juego de rol. Cuenta la historia de Vox Machina: un grupo de 7 héroes de lo más diferentes entre sí, pero con un objetivo en común: salvar el reino de Exandria de una fuerza oscura y demoníaca. Ya tiene la segunda temporada confirmada.