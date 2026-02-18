Todo el mundo habla de esta película de Netflix y no es para menos: casi dos horas de pura acción

El mundo del streaming se está ajustando poco a poco a la realidad de un mercado audiovisual exigente. Al principio sólo teníamos a Netflix (o al menos era la reconocida por todos) y poco más de un lustro, faltan dedos de la manos para contar todas las plataformas a las que ahora tenemos acceso. Por ello, esa dura competitividad ha contribuido a una subida de precios y en la aceptación de la publicidad como un medio de financiación más. Un cambio motivado precisamente por ‘la gran N roja’, la marca que se ha posicionado siempre como la líder del nuevo paradigma audiovisual. Esa transformación puede verse no solo en su estructura orgánica, sino también en su forma de producir largometrajes y así, no es de extrañar la creación de Hidden Strike, la película de Netflix china de acción que cuenta con la presencia de estrellas internacionales.

Con Scott Waugh como cineastas y con Jackie Chan y John Cena como protagonistas principales, Hidden Strike es el abrazo audiovisual definitivo entre dos países completamente antagónicos, pero que desde hace décadas encuentran en la ficción, terrenos de colaboración lucrativos. Precisamente, entrar en el país oriental es el objetivo de toda gran producción hollywoodiense. Un país restrictivo en su censura que no permite la alegre entrada de cualquier narrativa, aunque el acceso a esa cartelera supone un aumento exponencial en la recaudación internacional.

‘Hidden Strike’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de esta película de Netflix es la siguiente: “Dos veteranos de guerra son asignados con la misión de escoltar a un grupo de civiles en la denominada ‘autopista de la muerte’, en Baghdad (Iraq), para que lleguen sanos y salvos a la “Zona Verde”, el emplazamiento de seguridad de la zona”.

El gran reclamo, como mencionábamos anteriormente, son Chan y Cena. El primero es uno de los principales referentes en el cine de acción y artes marciales. Un auténtico embajador de un estilo de lucha siempre desenfadado y cargado de humor. Por otra parte, Cena es todo lo contrario. El estadounidense proviene del modelo show business espectáculo de la WWE y recientemente ha ganado la popularidad en la gran pantalla gracias a su personaje del Pacificador para DC. Completando el elenco principal tenemos a Pilou Asbaek (Juego de Tronos), Amadeus Serafini (la serie de Scream) y Tim Man (Mystic Blade).

Hidden Strike dura poco menos de dos horas y está disponible en la plataforma desde el pasado mes de agosto. Una opción genial para comenzar un fin de semana de esos de “manita y peli”.