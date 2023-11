Los estrenos más importantes que llegan a Netflix este noviembre 2023

Como cada mes, las plataformas de streaming se preparan para integrar en sus catálogos el mejor contenido y, del mismo modo que las salas, lo hacen dando rienda suelta a sus mejores estrenos de cara a la temporada de premios. Así, si en las próximas semanas los usuarios de Applet TV + podrían disfrutar de largometrajes como Killers of the Flower Moon o Napoleón, en Netflix, este noviembre 2023 nos esperan estos geniales títulos:

‘Nyad’ (día 3)

Basada en la historia real tras la figura de Diana Nyad (Annette Bening), la propuesta cuenta como esta periodista deportiva y exnadadora se embarca y obsesiona con la proeza que siempre se le resistió: la travesía de Cuba a Florida a nado. Una proeza por la que luchará durante cuatro años junto a su amiga, la entrenadora Bonnie Stoll (Jodie Foster). El filme está dirigido por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin y se basa en la propia biografía de Nyad.

‘El asesino’ (día 10)

Es el gran estreno de este noviembre 2023 en Netflix. El regreso de David Fincher al thriller ha pasado semanas antes por las salas de cine, pero en pocos días la tendremos en el catálogo de “la gran N roja”. Después de un error fatal, un asesino interpretado por Michael Fassbender, se enfrentará a sus jefes en una carrera internacional en la que según él, nada es personal.

‘Mejor Navidad, ¡imposible!’ (Día 16)

Acercarnos al final del año también trae consigo algunos géneros y claro está, no podíamos tener una renovación de catalogo sin algún proyecto que apuntase hacia la navidad. Esta nueva propuesta de Mary Lambert cuenta la historia de Jackie, quien todas las navidades siente cómo Charlotte celebra la navidad de forma pretenciosa, proyectando su idílica vida y dejando la de Jackie tremendamente mal. Sin embargo, cuando una nevada deja a Charlotee y a su familia en la puerta de Jackie, esta no dejará pasar la ocasión para demostrar que la vida de su amiga de la universidad, no puede ser tan perfecta como aparenta.

‘Rustin’ (día 17)

Drama biográfico protagonizado por Chris Rock y Colman Domingo en el que se retrata la figura de Bayard Rustin, uno de los ideólogos de la marcha de Washington de 1963, en la que todo el mundo conoció todavía mas a la figura de Martin Luther King. Rustin nunca negó quien era, ni por sus creencias ni por su orientación sexual, pero la historia no le compensó como merecía, haciendo caer en el olvido.

‘Leo’ (día 21)

El terreno de la animación siempre ha sido un lugar lleno de elogios en el que Netflix ha nadado como pez en el agua. Ahora presenta Leo, con la voz de Adam Sandler. Leo es un lagarto de 74 años que lleva toda la vida atrapado en el mismo aula de Florida. Cuando se entera que sólo le queda un año de vida, decide escapara para experimentar por fin, la vida en el exterior.