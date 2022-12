Jackie Chan confirma que ‘Hora Punta 4’ está en camino

En pleno apoteosis comercial y explotación al máximo del sentimiento de la nostalgia, no nos extraña nada que Hora Punta 4 sea una realidad. En un año en el que la secuela de Top Gun ha sido el título más taquillero del año y en el que hemos visto cómo Cazafantasmas: Más allá o Jurasic World: Domination conquistaban los corazones de los espectadores, la idea de continuar la franquicia de Jackie Chan y Chris Tucker es sin duda, la noticia del día.

La noticia la dio el propio Jackie Chan en sus redes sociales, en una foto en la que aparece junto a Tucker. El veterano actor además, señaló que más tarde se reunirá con el director de la película en una reunión laboral, donde hablarían del guion. Chan no mencionó el nombre del realizador que se sentará detrás de las cámaras, pero suponemos que podría ser Brett Ratner, quien ya dirigió las tres anteriores entregas. No obstante, esto no parece nada claro, debido a las polémicas y a los fracasos taquilleros que paralizaron la carrera del director.

Ratner estuvo detrás de títulos como El dragón rojo y X-Men: La decisión final, pero sus proyectos se paralizaron después de la infame Hércules de 2014. Un desastre en la taquilla que junto al final de la trilogía de los mutantes sepultó al cineasta a nivel comercial. Por si esto no fuese suficiente, en 2017 fue acusado de acoso sexual y mala conducta por artistas de renombre como Olivia Munn y Elliot Page. Unos reclamos que llevaron a que Warner Bros. Paralizase todas las futuras producciones que la major tenía con Ratner.

Al igual que Bad Boys, Hora punta fue una de esas Buddy Films que cautivó a los espectadores a finales de los 90 y principios de los 2.000. Gracias al carisma y la sinergia entre ambos, el choque cultural de un detective de Hong Kong y uno de Los Ángeles trabajando en un mismo caso, llegó a generar una estrecha relación que se prolongó hasta en dos cintas más, la última en 2017. Todavía no sabemos ni el argumento del que partirá Hora Punta 4, ni siquiera cuándo se iniciará el rodaje, pero se espera que esto se produzca a lo largo de 2023 y que para 2024 podamos tener en pantalla grande el regreso de uno de los dúos policiacos más queridos del séptimo arte.