Tienes pocos días para verlas: Netflix retira estas 3 obras maestras del cine de terror moderno

Puede que la era del streaming haya supuesto una revolución en el paradigma del consumo audiovisual. Pero la aparente cantidad de estrenos semanales y la necesidad de estar actualizando constantemente los catálogos han traído del mismo modo, un nulo control sobre el material de entretenimiento que pensamos poseer. Porque el sentimiento de ver cómo una película ya no se encuentra entre el contenido de la plataforma de vídeo bajo demanda preferida, representa una sensación compartido por la mayoría de los suscriptores. Así, hoy aprovechamos la recta final de la semana para avisar de la eliminación en Netflix de tres obras maestras del cine de terror que dentro de poco, dirán adiós al abanico de ficciones de la empresa fundad por Reed Hastings y Marc Randolph.

Este mes de noviembre, la empresa californiana ha anunciado el estreno de varias series y largometrajes. Entre ellos destaca cómo no, la primera parte de la última temporada de Cobra Kai, La lección de piano y la miniserie La locura. Sin embargo y al igual que hacen sus principales rivales de la competencia, Netflix no está avisando con tanta premura la cantidad de filmes que va a quitar de su colección narrativa de historias. Ejemplos claros son la desaparición inminente de las icónicas Las horas y Tiburón. Tanto la cinta de culto de Meryl Streep como la inmortal aventura de Steven Spielberg abandonarán la empresa que dirige Ted Sarandos el 15 de noviembre. Y junto a ellas, La niñera mágica, Bienvenidos al sur, Disturbia, 8 millas y La gran muralla han lo propio en las próximas horas. No obstante, la gran tragedia para los fans del horror llega con la despedida de las tres obras maestras del cine contemporáneo que la major cancela de su contenido:

El adiós a tres obras maestras del cine

1-‘La cabaña en el bosque’ (2012)

Puede que a priori, por su planteamiento inicial creas que esta es una cinta que has visto en incontables ocasiones. Pero nada más lejos de la realidad, La cabaña en el bosque es un relato tremendamente original y sorprendente. Dirigida y coescrita por Drew Goddard, esta fue una de las primera películas en las que pudimos descubrir a Chris Hemsworth antes de que el australiano se convirtiese en una estrella mundial por su papel de Thor en Marvel. Pero desde luego, el guion y el buen hacer de Goddard han demostrado con el tiempo que el hombre encargado de adaptar el Proyecto Hail Mary y la nueva entrega de Matrix, era un talento indiscutible desde su propia ópera prima.

En La cabaña en el bosque encontramos a cinco estudiantes universitarios que se preparan para pasar el fin de semana en una casa situada a las afueras de un remoto bosque. En el sótano encuentran una extraña colección de recuerdos, entre ellos un antiguo diario que parece maldito. Hasta ahí, todo parece una trama de terror al uso. Pero cualquier parecido con otras historias del género es una mera coincidencia.

2-‘Hereditary’ (2018)

Para muchos es El exorcista para las nuevas generaciones de amantes del cine. El debut como realizador de Ari Aster es junto a La bruja de Robert Eggers, son los títulos precursores de la nueva ola de cine de terror que estamos viviendo en la actualidad. Junto a A24, el director confeccionó el entramado trágico de una familia comandada por una increíble Toni Collette que parece a merced de los poderes sobrenaturales que los rodean.

Tras la muerte de la abuela y matriarca de la familia, su hija Annie Graham cree que podrá pasar página y comenzar a ser feliz. Desgraciadamente para ella y sus allegados, comienzan a suceder cosas extrañas cuando la pequeña del núcleo familiar comienza a ver figuras fantasmales. Sin duda, una de las obras maestras del cine que nos ha dejado el cine de la última década.

3-‘Midsommar’ (2019)

Repitiendo con Aster a los mandos, el estudio A24 siguió con su vorágine de títulos independientes de enorme calidad y al mismo tiempo, el cineasta confirmó que lo conseguido con Hereditary no había sido casualidad. Fue aquí donde descubrimos que la figura de Florence Pugh había llegado para quedarse en la primera línea de la interpretación de Hollywood.

Bebiendo de influencias tan clásicas como como El hombre de mimbre, Midsommar nos presenta a una pareja que no pasando por su mejor momento, decide acudir a un viaje con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla.

Estas tres grandes películas desaparecerán de Netflix el próximo 19 de noviembre.