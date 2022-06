‘Thunderbolts’, la película secreta de Marvel encuentra director

La casa de las ideas y Disney están teniendo un año magnífico, tanto en la gran pantalla como en el servicio de streaming. Éxitos rotundos como Spider-Man: No way home o Doctor Strange en el multiverso de la locura avalan la fase 4 de Kevin Feige y el futuro, con el estreno inminente de Thor: Love and thunder, no puede pintar mejor. Por delante, la lista de películas parece interminable (Guardianes de la galaxia vol.3, Ant-man y la avispa: Quantumania, Black Panther: Wakanda forever, The marvels o Los 4 fantásticos, entre otros). Por si esto fuese poco, ahora Deadline acaba de dar la noticia hace escasas horas que, el proyecto secreto titulado Thunderbolts ha encontrado director y guionista.

Para los poco iniciados en el universo más comiquero marvelita, los Thunderbolts serían algo así como el homólogo del escuadrón suicida de DC. Un grupo de supervillanos liderados por Thaddeus “Thunderbolt” Ross que realizan misiones peligrosas para el gobierno. Como cualquier proyecto bajo la visión de Kevin Feige, Marvel no da puntada sin hilo y sin duda, nos ha estado preparando para la formación de este grupo, sobre todo en series como Falcon y el soldado de invierno. El grupo de estos vengadores antihéroes suele estar conformado por Yelena Belova (Florence Pugh), Barón Zemo (Daniel Brühl), Taskmaster (Olga Kurylenko), Abominación (Tim Roth) y el agente estadounidense (Wyatt Russel).

Las fuentes de Deadline informan de que el equipo de Kevin Feige ha estado en contacto con varios actores y actrices que han interpretado a villanos en el UCM, para que mantengan un hueco en su agenda el año que viene. El principal problema con el que se encuentra la producción es qué hacer con el papel de Thundebolt Ross, ya que William Hurt, el actor que lo ha interpretado en varias películas falleció a principios de año.

El director elegido para Thunderbolts es Jake Schreier, un realizador que es más conocido por su trabajo en videoclips para artistas como Kanye West y Kendrick Lamar que por su mplicacion en el séptimo arte. No obstante y con un bajo perfil, ha dirigido proyectos como el drama romántico Ciudades de papel y el éxito de la crítica Robot & Frank. Además del puesto de director, Eric Pearson parece haber sido el elegido para escribir el guion. Pearson es un viejo conocido del UCM. A nivel de series escribió Agente Carter y respecto al UCM suyas son las historias de Thor: Ragnarok y Viuda Negra.