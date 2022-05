El especial de ‘Guardianes de la galaxia’ no contará con todo el equipo

Los fanáticos de Guardianes de la galaxia tienen sensaciones encontradas con todo lo que se viene en el Universo Cinematográfico de Marvel. Por un lado, hace ya mucho que pudimos disfrutar de la secuela en solitario de estos héroes y por otro, porque Gunn ya ha dicho que esta tercera parte será un punto y aparte dentro de una franquicia en la que, por ejemplo, Dave Bautista no seguirá interpretando al personaje de Drax. No obstante, antes de la llegada de esta despedida, el cineasta Gunn estrenará en Disney + un especial de navidad del que ha revelado algunos curiosos datos, por su puesto vía Twitter.

There will be a soundtrack yes, including original music. 🎅🏽👽 #GotGHolidaySpecial https://t.co/mNMxntjU6t — James Gunn (@JamesGunn) May 16, 2022

En primer lugar, el director y guionista aseguró que tendrá una nueva banda sonora y algo de temas originales. Después volvió a repetir algo que ya sabemos y es que este especial es canon y servirá en parte, como una precuela de Guardianes de la galaxia 3, contando con elementos relevantes para preparar el terreno del fin de la trilogía. En tercer lugar y contestando a la imagen de un fan con el elenco de la secuela, reveló que no todos los integrantes formarán parte del especial, pero que Kraglin tendría una relevancia especial. El personaje está interpretado por Sean Gunn, hermano del cineasta.

Cronológicamente, este especial de navidad estará ubicado entre Thor: Love and thunder y Guardianes de la galaxia vol. 3. No existe una confirmación de que por ejemplo, Groot vaya a aparecer, pero sí que es bien sabido que siendo un especial temático navideño no creemos que con el sentido del humor de Gunn, la posibilidad de ver al icónico personaje envuelto en luces no haya pasado por su cabeza.

James Gunn se despidió del rodaje con un sentido mensaje en Instagram y Twitter: “La mayor parte de los últimos años de mi vida los pasé trabajando y pensando en los Guardianes (…) Todavía tengo un largo camino por delante con los efectos especiales y la edición, pero aún fue trascendental para mí. Disparar esa última toma fue un recordatorio de la cálida permanencia de la vida y el amor, y cómo esa permanencia lo hace tan precioso, tan valioso, y es una buena razón para estar agradecido por lo que tengo ahora”.

Guardianes de la galaxia Vol. 3 llegará a los cines el 5 de mayo de 2023. Mientras que el especial estará listo para finales de este año.