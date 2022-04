Aunque James Gunn está considerado como uno de los mejores ejemplos de director que adapta con éxito tanto las viñetas de Marvel como las de DC, no hace mucho estuvo cancelado por Disney. El cineasta había completado con éxito dos entregas de Guardianes de la galaxia, pero en 2018 el cineasta fue despedido de la franquicia después de que resurgieran de sus pasados algunos tuits en los que se incluían bromas sobre pedofilia, gays y otros temas polémicos. Gunn señaló ser una persona muy diferente a la que era hace algunos años y apuntaba a ue en la actualidad intentaba enraizar su trabajo en el amor y la conexión y menos en la ira. A pesar su disculpa y temerosos de una cancelación, los ejecutivos de Disney despidieron al director, antes de que este pudiese comenzar a rodar Guardianes de la galaxia 3.

El actor Dave Bautista (Drax en la saga) amenazó con abandonar el papel si James Gunn no volvía y, mientras tanto Warner Bros hacia su movimiento y lo fichaba para su reboot de El escuadrón suicida. Después de ese anuncio, Disney anuncio en marzo de 2019 la reincorporación de Gunn al UCM. Visto desde la perspectiva interna y en todavía pleno rodaje de Guardianes de la galaxia 3, Karen Gillian ha querido hablar del reencuentro en el rodaje, mientras promocionaba el estreno de Dual, su última película:

“La sensación era una emoción vertiginosa. Toda la familia volvió a estar junta y realmente nos sentimos como una familia. Simplemente no me hubiera sentido bien sin James de vuelta con nosotros. No habría sido la misma película”, señalaba Gillian a The Hollywood Reporter.

La actriz interpreta a Nébula, la hermana adoptiva de Gamora que comenzó su incursión en el Universo Cinematográfico de Marvel como una villana, pero terminó siendo una aliada en la secuela. Hace algunos meses Gillian confesó haber llorado con el guion de Gunn: “Ahora, casi hemos terminado. Así que hay un poco de sentimiento agridulce cuando cerramos este capítulo de los Guardianes tal y como los conocemos actualmente”. El director ya aviso a los fans de que este cierre de trilogía supondría un antes y un después para esta familia espacial.

Guardianes de la galaxia 3 se estrenará en los cines de todo el mundo el 23 de mayo de 2023, con la incorporación de Will Pulter, Chukwudi Iwuji y el regreso de Sylvester Stallone al reparto.