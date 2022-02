El pacificador terminó su primera temporada el pasado jueves con unos números de audiencia destacados y poniendo de acuerdo a crítica y público, sobre la mirada con la que James Gun nos ha desarrollado a un personaje que, a priori resultó deleznable en El escuadrón suicida. Sin embargo, del mismo modo que hizo con la aventura del grupo de antihéroes, el cineasta ha conseguido cambiar con éxito drásticamente el tono de algunas de sus secuencias. De la comedia zafia y disparatada pasa a la sensibilidad y emoción de unos héroes destrozados por dentro. Warner Bros y el elenco han confirmado ya la segunda temporada, pero antes de eso, Gunn ya ha revelado que está trabajando en otra serie spin-off de un personaje de Dc. ¿Será Harley Quinn? ¿Bloodsport? Ratcatcher?

Gunn no ha podido dar muchas pistas, no obstante sí que ha matizado que la nueva serie pertenecerá al mismo universo. Es decir que lo más seguro es que se trate de otro personaje de El escuadrón suicida. Sin embargo, tendrá humor aunque no tanto como el que ha mantenido durante toda la primera temporada El pacificador.

Por descarte podríamos ir olvidándonos de Harley Quinn. Margot Robbie tiene una agenda muy complicada y necesitaría una dosis de humor parecida a la serie de John Cena. Ojalá nos estemos aventurando demasiado, Quinn es de las más queridas en el fandom, algo que podría traerla pronto de vuelta, por más que su actriz necesite descansar un poco del personaje. Otro que tiene más posibilidades es Bloodsport (Idris Elba), con la compañía de su protegida Ratcatcher (Daniela Melchor). O quizás, la controladora de roedores bien merece el protagonismo de un propio spin-off que ahonde la juventud junto a su padre, el primer Foxcatcher, interpretado en la película por el director Taika Waititi.

El siguiente en las quinielas podría ser El vigilante (Freddie Stroma), el carismático compañero que ha brillado en el spin-off de El pacificador. Una elección un tanto extraña ya que de seguro aparecerá en la segunda temporada y su repercusión quizás no dé para una serie propia. Por último está la opción de rescatar a Rick Flag (Joel Kinnaman) e indagar en el pasado de un rol muy querido también por los fans de la película ya disponible en HBO Max.