Tanto si eres un fan de Marvel como de DC, seguir en las redes sociales al director de James Gunn es un valor seguro para informarse de primera mano de cientos de curiosidades sobre sus proyectos para ambas marcas. Gracias al Twitter del director hemos podido saber por ejemplo que había terminado El escuadrón suicida mucho antes de lo esperado o que la película tendrá una escena (o varias) post-créditos como ya nos tiene acostumbrados el director desde que se iniciase en Marvel con Guardianes de la galaxia. SU última confesión ha llegado a raíz de un fan que le preguntaba por los antihéroes que había considerado en un principio incorporar a la banda de su última película. La respuesta fue inmediata y ahora podemos saber los villanos que James Gunn descartó para El escuadrón suicida.

When I first considered taking the job of writing #TheSuicideSquad I kept a file folder of characters I was considering. Here are just a few (of many) that didn't make the cut (for now!) https://t.co/xvOoEzJwMI pic.twitter.com/hwVFB9wi6W — James Gunn (@JamesGunn) July 3, 2021

“Cuando consideré por primera vez aceptar el trabajo de escribir #TheSuicideSquad, guardé una carpeta de archivos con los personajes que estaba considerando” escribía Gunn, a la vez que adjuntaba cuatro fotos por cada tweet donde se podían ver a todos estos malvados descartes de su escuadrón. Los villanos que James Gunn descartó son: Deathstroke, Man-Bat, Gunhawk, Knockout, Livewire, Chemo, KG Beast, Solomon Grundy, Black spider, Rainbow Creature, Punch and Jewelee y Killer Frost.

I am of course open to using them in the future. And there are many more wonderful @DCComics characters where these came from. See #TheSuicideSquad in theaters next month! pic.twitter.com/gRExWsy1yG — James Gunn (@JamesGunn) July 3, 2021

Algunos de ellos, son de lo más caricaturescos y extraños como el propio hombre murciélago (no confundir con Batman). Pero parece que un hombre tiburón ya era suficiente bizarro como para añadir más mutaciones al producto (recordemos que el objetivo que deben eliminar es una estrella de mar gigante). Por su parte, aunque Gunn los incorporó al elenco principal de esta entrega, no descarta utilizarlos en un futuro: “Todos los personajes de #TheSuicideSquad fueron elegidos con un propósito, grande o pequeño, y aunque amo a muchos de estos otros personajes, no sirvieron tan bien para la historia. Por supuesto, estoy dispuesto a usarlos en el futuro y hay muchos más personajes maravillosos de @DCComics, el lugar de donde se crearon”.

Los fanáticos podrán ver a la selección oficial titular de El escuadrón suicida el próximo 6 de agosto, cuando la película se estrene en la cartelera española. En Estados Unidos, la cinta se estrenará de forma simultánea en HBO Max y en cines.