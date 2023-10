¿Thor en ‘The Marvel’? El último tráiler genera expectación y misterio alrededor de un importante cameo

The Marvels es el próximo gran título que la Casa de las Ideas estrenará en menos de un mes y con ello, desde la franquicia propiedad e Disney ultiman los últimos adelantos y tráilers hasta su proyección. El avance de 30 segundos que ha publicado la compañía, nos ofrece un breve resumen de la historia principal de esta secuela espiritual de Capitana Marvel, Dar-Benn (Zawe Ashton), una villana que busca venganza porque alguien le quitó todo, al mismo tiempo que la propia Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) y Mónica Rambeau (Teyonah Parris), deben unir fuerzas para formar equipo y derrotarla.

Get tickets now to witness the return of an Avenger. https://t.co/fHJB2N3a8y Experience #TheMarvels, only in theaters November 10. pic.twitter.com/HB6CvgILtc — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 15, 2023

No obstante, la sorpresa se encuentra al final del metraje promocional, cuando la Capitana le dice a sus compañeras que ha pedido un poco de ayuda adicional, apareciendo una nave que tiene la estela del Bifröst, una estela arcoíris muy característica del universo del dios del trueno. Pero¿ qué es lo que puede salir de todo esto? ¿Saldrá Thor o será otro asgardiano reconocido? Si bien la primera mirada apunta hacia Thor, siendo una secuela en la que sus tres integrantes superheroicos son mujeres, no sería extraño que la que fuese en esa nave fuera Valkiria (Tessa Thompson). Ver cameos en el Universo Cinematográfico de Marvel no es algo precisamente extraño, pero Kevin Feige, el ideólogo y productor ejecutivo de esta IP, promocionó The Marvels como una película gigantesca a la altura de Los Vengadores:

“Hay algo inmensamente poderoso en ver a Mónica, Kamala y Carol juntas en un encuadre. Para mí, es parecido a la primera película de Los Vengadores y verlos a los seis juntos en un plano. Es escalofriante. Son geniales juntos y todos tienen historias diferentes entre si”.

‘The Marvels’: Sinopsis, tráiler y reparto

Según la sinopsis oficial de The Marvels, cuando el deber lleva a Carol Danvers hasta a un agujero de gusano vinculado a una revolucionaria Kree, sus poderes se conectan con los de su superfan Kamala khan, también conocida como Ms. Marvel y con los de su distanciada sobrina, la capitana Mónica Rambeau. Esto precisamente, las obligará a trabajar en equipo si quieren salvar el universo.

Tanto Larson como Vellani y Parris recuperan sus roles. A la primera la vimos por primera vez en Capitana Marvel, mientras que para las otras dos, este será su estreno en la gran pantalla. A Rambeau la conocimos en la serie Wandavision y a Vellani en su serie Ms. Marvel. Completando el reparto, Ashton interpreta a la villana, mientras que Samuel L. Jackson vuelve para ser Nick Furia.

The Marvels se estrenará el próximo 9 de noviembre de 2023.