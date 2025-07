Maite Araluce (AVT): «Ojalá haya alguna grabación de todo lo que Santos Cerdán pactó con Bildu»

La presidente la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha declarado, en una entrevista con OKDIARIO, que «ojalá haya alguna grabación de todo lo que Santos Cerdán pactó con Bildu». La presidenta de la AVT reacciona a la doble confesión de Santos Cerdán y Arnaldo Otegi, adelantada en primicia por OKDIARIO. El enlace de Santos Cerdán con Otegi para negociar el apoyo a la investidura de Sánchez y los gobiernos de Navarra y Pamplona fue el testaferro de Cerdán en Servinabar 2000 SL, el empresario Antxon Alonso. Maite Araluce cree que Cerdán y Sánchez «han negociado con Bildu y les han dado todo para humillar a las víctimas de ETA». Araluce cree que «Sánchez desprecia a las víctimas del terrorismo» y recuerda la «prepotencia» con la que el presidente del Gobierno le habló el día que se cruzó con él en un acto oficial. Araluce le hablaba y él contestaba altivamente: «Esa será su opinión».

Maite Araluce constata el «desprecio» de Sánchez a las víctimas de ETA y su entrega a Bildu en el hecho de haberlos recibido ya dos veces en La Moncloa y de haberse reunido con ellos en el Congreso en otra ocasión junto al negociador Santos Cerdán: «A ellos les ha recibido con todo boato; a nosotros ni una sola vez en siete años por más que lo hemos pedido». Por todo ello, la AVT no participó en el acto del Día de las Víctimas del Terrorismo celebrado en el Congreso y disminuido, institucionalmente, a la mínima expresión. La AVT no quiso participar en lo que considera un acto de cinismo e hipocresía con presencia, incluso, de diputados de Bildu.

Etarras en la calle

Maite Araluce pone voz al desconsuelo de las víctimas de ETA que ven cómo los terroristas han ido consiguiendo todos sus objetivos: «A Miguel Ángel Blanco lo asesinaron porque el gobierno no cedió al chantaje de acercarlos a las cárceles vascas y navarras. Hoy ya están todos allí». Sánchez cedió la gestión penitenciaria y de sus condenas al gobierno vasco [PNV-PSOE] «para beneficiar -dice- a los etarras». Ahora las gestiona una consejera del PSE-PSOE. Antes, fue un consejero del PNV. Maite Araluce denuncia que les trataba mejor el consejero del PNV que la actual del PSOE.

La presidenta de la AVT constata que los etarras ya están, de facto, libres como quería ETA: «Están dando terceros grados a los etarras para pasar el día en la calle y volver a prisión sólo a dormir». Lo consiguen escribiendo unas supuestas cartas de arrepentimiento dirigidas a sus víctimas para, supuestamente además, colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos sin resolver. Para Maite Araluce, todo es un fraude: «Ni las cartas llegan a sus víctimas ni están colaborando». Sánchez se ha asegurado de que nada impida a los terroristas salir a la calle. Para eso, usó, cómo no, al fiscal general del Estado cambiando al anterior fiscal de vigilancia penitenciaria que recurría todos los terceros grados: «El nuevo fiscal ha dejado de revocarlos».

Sánchez y Marlaska «desprecian» (reitera Maite Araluce) a las miles de víctimas de ETA que siguen hoy con secuelas físicas y psicológicas: «Ya ni siquiera avisan de las salidas a la calles de los etarras para que nosotros podamos advertir a sus víctimas y evitarles el golpe psicológico de la noticia o que se los encuentren por la calle». Como ha ocurrido, aunque parezca mentira. Asesinos de ETA que se han cruzado con sus víctimas.

Ahogar a la AVT

El acoso del gobierno a la AVT va a más. Maite Araluce denuncia que «Marlaska no está ahogando económicamente y nos va reduciendo las subvenciones». Las secuelas físicas o psicológicas han destrozado para siempre la vida de muchas víctimas: «Con esas subvenciones ayudamos a pagar la casa, la luz o la comida de muchas víctimas que dejaron el mundo laboral por sus secuelas permanentes o que caen en baja y depresión cada vez que hay una noticia de un homenaje o un acercamiento o una excarcelación». Y advierte que, si Marlaska sigue ahogándoles económicamente, tendrán que dejar de hacer su labor, también de apoyo psicológico y legal: «A muchas víctimas tenemos que ir a buscarlas porque no están ni siquiera en condiciones de venir a pedirnos ayuda».

La AVT tiene casi 5.000 asociados. La cifra da cuenta de la dimensión del terrorismo de ETA. «España -lamenta Maite Araluce- es el único sitio del mundo donde las víctimas del terrorismo somos revictimizadas una y otra vez». Y llama la atención sobre noticias que ya pasan inadvertidas para la mayoría, pero que hunden a muchas víctimas en la depresión: «Ahora en verano veremos los homenajes y fotos de los terroristas en las fiestas de los pueblos vascos y navarros».

Otegi lehendakari

Maite Araluce lamenta que «al final, los buenos y los héroes son los terroristas y los malos somos sus víctimas». La presidenta de la AVT constata que «la historia del terrorismo en España la están reescribiendo ETA, el PNV, y, ahora, sobre todo, el PSOE». Por eso, Maite Araluce lo tiene claro: «Otegi será lehendakari, salvo que él renuncie».

Despreciadas e ignoradas por Sánchez, Santos Cerdán y el PSOE, Maite Araluce traslada el sentir de tantos asociados de la AVT que piensan que la sangre derramada de sus familiares no ha servido para nada: «Las víctimas queríamos un final de ETA con vencedores y vencidos». Araluce recuerda que en España, a diferencia de otros países, las víctimas del terrorismo jamás se vengaron y confiaron en el estado y en sus instituciones: «Queremos justicia, no venganza. Ninguno nos hemos tomado la justicia por nuestra mano». Y afirma con lamento: «ETA ha sido derrotada policialmente, pero no sus ideas. El terrorismo de ETA sigue hoy vivo de otra forma».