Otegi confirma que Antxon Alonso, el socio de Cerdán, intermedió para lograr el apoyo de Bildu a Sánchez

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ha reconocido este jueves que el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, intermedió con él para que se reuniera con el ex secretario de Organización del PSOE, que en aquel momento era dirigente del Partido Socialista de Navarra. De esta manera, Otegi reconoce la exclusiva de OKDIARIO en la que se desvelaba que Alonso era el enlace de Pedro Sánchez y el propio Cerdán con su formación.

Aunque no ha especificado la fecha, Otegi ha explicado que mantuvo la cita con Santos Cerdán a través de Antxon Alonso, y que en la misma ambos dirigentes políticos establecieron la vía de comunicación entre EH Bildu y el PSOE.

El líder de Bildu ha indicado que apenas conoce a Antxon Alonso, al que ha visto en no más de dos ocasiones y que por ende es mentira que sean amigos íntimos. Otegi sí ha admitido que a través de un amigo común, el empresario implicado en el denominado caso Koldo le trasladó que Santos Cerdán quería reunirse con él.

«Cuando yo salgo de la cárcel, no sé en qué año, no me acuerdo, yo tengo un amigo común, muy amigo mío, que es amigo de Antxon Alonso por razones familiares. Yo no conocía a Antxon Alonso», ha destacado Otegi en su intervención desde la sede de Bildu, añadiendo que el empresario le «propone estar con él» porque tiene una oferta que hacerle. «La oferta es que hay un miembro del Partido Socialista de Navarra que quiere estar conmigo», añade el coordinador de Bildu.

Otegi dice que vio a Antxon Alonso «dos veces». «Una cuando me dice que hay una propuesta de un dirigente del Partido Socialista de Navarra para estar conmigo y otra es porque le trae a la cita que estoy con él, con Santos Cerdán».

«Por cierto, Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de EH Bildu, no tenemos ningún problema en reconocer eso. No sé si algunos tienen problemas, pero no ha sido el único», ha completado Arnaldo Otegi este jueves.

El vínculo con Antxon Alonso

Joseba Antxon Alonso Egurrola es originario de Elgoibar, tal y como desveló este periódico, el mismo pueblo en el que nació el bilduetarra Arnaldo Otegi hace 66 años. Tal y como reflejaron fuentes políticas navarras a este medio, Antxon Alonso fue «la persona que más influyó en convencer a Cerdán de que el PSN debía cruzar la línea roja y pactar con los proetarras para que nunca más gobernara la derecha en Navarra».

El vínculo territorial con Otegi cobra relevancia si atendemos a que Alonso y Cerdán eran socios en la empresa Servinabar y que el segundo era el fontanero oficial de Pedro Sánchez. Esta mención se le atribuye por su labor como negociador con partidos separatistas como Junts –pactó con Carles Puigdemont bajo una fotografía del referéndum del 1-O– o el propio Bildu, ya que fue el encargado de acordar con Arnaldo Otegi el desalojo de la representación socialista en el Ayuntamiento de Pamplona para facilitar el acceso de los proetarras al Gobierno municipal.