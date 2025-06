Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, pasa al ataque en busca de exprimir la debilidad del Gobierno nacional que preside Pedro Sánchez. Tras conocerse la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo y con la posterior dimisión del ya ex secretario de Organización del PSOE, Otegi, sabedor de que el escenario ha cambiado, exige a Sánchez acelerar el reconocimiento del País Vasco como nación.

El coordinador de EH Bildu asegura que su formación será «muy exigente en la depuración de responsabilidades hasta el final» y desliza que pensar que «la alternativa a Sánchez es peor» ya no es suficiente y «no sostiene la acción de Gobierno ni la legislatura». Otegi confirma así que el «interés» de los socios parlamentarios del Ejecutivo central ha cambiado tras la publicación del informe de la UCO que ha derivado en la dimisión de Santos Cerdán y acorrala al PSOE en torno a la corrupción.

«El debate no es si va a durar Sánchez», ha resaltado Otegi, que describe como «la única solución» para el PSOE que estos se decidan a iniciar «un debate de un proyecto democrático de verdad y que que satisfaga los intereses de las naciones sin Estado y a las clases trabajadoras». En este mensaje, uno de los socios separatistas de Pedro Sánchez demuestra que el Gobierno tendrá que renegociar condiciones en un nuevo tablero si quiere prolongar su mandato hasta 2027.

Entre las exigencias de Arnaldo Otegi, desglosadas en una entrevista en Radio Euskadi, se encuentran «el cambio sustancial» reclamado y «un debate sobre regeneración democrática». «Ya no vale eso que dijo Pedro Sánchez», ha completado el coordinador general de Bildu sobre el discurso del presidente y su Gobierno de que es peor la derecha, en pro de sostener la legislatura.

La implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvelara que «gestionó» mordidas de obras públicas por valor de 620.000 euros, ha «sorprendido enormemente» a Arnaldo Otegi.

El portavoz de la formación bilduetarra ha asegurado que «la corrupción es consustancial al régimen del 78 y ha sido permanente tanto en el PP como en el PSOE», en referencia a la implicación en la trama del PSOE de un Cerdán que, además de mano derecha de Sánchez, era el interlocutor con Bildu por parte de los socialistas. «No tenemos ningún interés en abrir una puerta a la extrema derecha, pero no hay más solución», desliza Otegi.

«El PSOE debería ser consciente de que ya en esta situación ha habido un cambio de pantalla. Es que esto ha cambiado sustancialmente, es que ya el argumento principal que hacía de argamasa para poder sostener una especie de Gobierno, que también ha hecho cosas en positivo, ha decaído», ha sentenciado Otegi, que asegura que «es insostenible ante la gente» que se pueda sostener Sánchez sin un cambio de estrategia.

El PNV advierte a Sánchez

Aitor Esteban, presidente del PNV, ha avisado a Pedro Sánchez este martes que «no cabe todo para que no llegue la derecha» a gobernar y que «en algún sitio hay una raya», después de que Sánchez dijera, «rotundo», que no convocará elecciones tras un caso de corrupción que salpica a los dos ex secretarios de Organización del PSOE y que desde la formación nacionalista vasca califican de «muy grave».

«Puede ser solo el principio del hilo del ovillo», ha deslizado también Esteban, quien califica la situación como «muy delicada» e insta al PSOE a «aclarar la situación y demostrar que se acaba en tres personas y ver si es solo por lucro personal». El presidente del PNV reclama a Sánchez «prudencia y humildad» y pide al jefe del Gobierno que no se escude «en que es imposible que salga adelante una moción de censura».

«No parece serio una legislatura sin ningún Presupuesto. Hasta ahora ha aguantado por los Fondos europeos, que además estaban fuera del control del Parlamento», ha completado Aitor Esteban, en declaraciones a Radio Popular de Bilbao.