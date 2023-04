‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’: Henry Cavill termina oficialmente su nueva cinta con Guy Ritchie

El cineasta Guy Ritchie está inmerso en la producción de su próximo thriller de espías, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, pero se acaba de confirmar que Henry Cavill, uno de sus principales protagonistas, acaba de rodar su última escena en el set. Aprovechando su tirón en redes, el actor publicó en su cuenta de Instagram anunciando que era el fin de rodaje para él, además de compartir imágenes nuevas de la película:

“Mis días en Ungentlemanly Warfare han terminado. Es un día triste. Voy a hacerme eco de los sentimientos de mis coprotagonistas y cantar las alabanzas de nuestro intrépido equipo. Es raro encontrarse con un equipo tan motivado, dedicado y comprometido con la narración (…) Es impulso y dedicación sólo se intensifica al tener un líder como Guy Ritchie. Su capacidad para tejer historias y crear personajes puede ser insuperable, y él lo maneja como si fuera magia”.

Henry Cavill siguió elogiando el trabajo de Ritchie, con el que ya había trabajado en Operación U.N.C.L.E. El actor aseguró que el director de Snatch: cerdos y diamantes contiene los tres ingredientes para una experiencia en rodaje perfecta: la habilidad, El enfoque y la personalidad del equipo y un talento excepcional. A todo esto, se le suma “la creación de felicidad en el set”, convirtiendo un lugar donde caben las risas y las bromas dentro de un trabajo duro. La noticia del avance del rodaje llega días después de que se conociese la demanda del exsocio de Ritchie, Mickey De Hara. Este le reclama parte de los derechos de The Gentlemen. Uno de los últimos largometrajes del director que ya va tener una continuación en formato de serie.

¿De qué trata ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’?

Los detalles de la trama de la película son escasos, pero The Ministry of Ungentlemanly Warfare se describe como una historia real sobre un comando de combate de la II Guerra Mundial formado por Winston Churchill y el escritor de James Bond, Ian Fleming. En realidad, está basado en el libro homónimo de Damien Lewis, el cual cuenta cómo este grupo de soldados dio pie a lo que hoy en día conocemos como operaciones especiales.

El proyecto comenzó a filmarse en Turquía en febrero de 2023, pero no está claro si el rodaje terminó completamente o sólo lo hizo la participación de Cavill. Se espera que The Ministry of Ungentlemanly Warfare llegue a las salas de cine en 2024. Pero todavía no hay una fecha de estreno definitiva programada por parte de Paramount Pictures.