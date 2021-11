El cantante The Weeknd lleva ya un tiempo creando un universo oscuro y personal alrededor de sus videoclips. Un mundo en el que por cierto, casi siempre muere. Pero el artista, de nombre real Abel Makkonen Tesfaye no es ajeno al mundo cinematográfico, pues ya apareció (haciendo de sí mismo) en la cinta de los hermanos Safdie, Diamantes en bruto. Un gusto por la interpretación que parece que se prolongará en un proyecto titulado The idol, cocreado con Reza Fahim y el creador de la serie Euphoria, Sam Levinson.

The idol será una serie para HBO de seis capítulos dirigidos por Amy Seimetz (She dies tomorrow y The girlfriend experience), cumpliendo también la función de productora ejecutiva del programa. La serie se ha estado desarrollando durante el pasado verano y promete ser una revolución en la concepción del mundo de la música, como bien explica Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO: “Cuando los talentosos Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim y Sam Levinson nos trajeron The Idol, quedó claro su versión subversiva y reveladora del culto a la música. La industria era diferente a todo lo que HBO había hecho antes”.

La historia sigue a una cantante de pop que se enamora del dueño de un club de Los ángeles, que resulta ser el líder de un culto secreto. El reparto está formado por Suzanna Son (Red Rocket), Melanie Liburd (This is Us), Lily-Rose Depp (The King), Tunde Adebimpe (La boda de Rachel), Steve Zissis (Togetherness), Elizabeth Berkley Lauren (CSI) y Anne Heche (American Playboy).

El resto del elenco se desconoce, pero según aporta The Hollywood Reporter, tanto Sivan como Zissis serán los más habituales dentro del show, además de The Weeknd, mientras que Liburd, Adebimpe, Lauren, Hiraga y Heche tendrán papeles secundarios. Actualmente la serie se está grabando, mientras Levinson trabaja en la continuación de Euphoria para HBO.