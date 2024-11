Tensión asegurada: la película de Netflix que no te dejará ni pestañear

El cine de terror está siendo una de las principales fuentes de creatividad en una industria saturada de franquicias, sagas y películas de superhéroes. Una repercusión que tiene mucho que ver con la originalidad de las propuestas, pero también con presupuestos mayoritariamente controlados que permiten partir con una ventaja económica considerable en el momento de la recaudación global. Así por ejemplo, con menos de 10 millones de presupuesto, Longlegs logró recaudar 100 millones de dólares en todo el mundo y la reciente Smile 2, ha hecho lo propio superando incluso dichas cifras. Por eso, no es de extrañar que si las salas han sucumbido al magnetismo de del horror que desprenden dichas producciones, las plataformas de streaming hayan terminado apostando del mismo modo por la tensión asegurada de crear este tipo de relatos. Hoy, nuestra recomendación pasa precisamente por una película de Netflix que posee todos estos atributos, representando a la perfección un género viral que en estos instantes lidera el catálogo del contenido más visto de la marca californiana.

El filme en cuestión es No te muevas y aunque sus directores no posean de momento un gran currículum cinematográfico, la cinta tiene el sello de calidad de un referente en esta tipología de cine: la producción de Sam Raimi. Un cineasta responsable de la creación de la franquicia Posesión infernal y que durante años ha promocionado varios proyectos del género, tanto los propios remakes y precuelas de su saga, como historias nuevas de la talla de No respires. Precisamente para la realización de esta película de Netflix, el director norteamericano pensó en Brian Netto y Adam Schindler para el contenido original que la marca de Ted Sarandos estrenó a finales de octubre, con el objetivo de coincidir con la festividad de Halloween. Ambos, han dirigido historias producidas por Raimi, como la serie 50 States of Fright. Pero este es sin duda, pretende ser su salto definitivo hacia el mainstream comercial y por las cifras que está logrando en el catálogo, parece que definitivamente han cumplido con su objetivo. No obstante, ¿de qué trata No te muevas?

‘No te muevas’: sinopsis y reparto

Cuando aseguramos que con esta película de Netflix vivirás un buen rato de tensión asegurada, incluso podríamos quedarnos cortos. Pues es algo que se puede apreciar ya desde su propia sinopsis oficial. No te muevas nos pone en la piel de una mujer que camina sola por un bosque aislado, cuando de repente un extraño le inyecta una sustancia que comienza a afectar a su cuerpo. Pronto, se percata de que tiene muy poco tiempo antes de perder su movilidad del todo y, desesperada ante la situación, comienza a correr, esconderse y luchar por su vida en medio de la apartada naturaleza. Al mismo tiempo, un asesino la acecha.

El original planteamiento y dirección encandiló a la crítica profesional, quien en términos generales la catalogó como una de las grandes sorpresas terroríficas de la pequeña pantalla este año. El guion, corre a cargo igualmente de un dúo de guionistas que han acompañado a Netto y Schindler en su por el momento, reducida filmografía. T.J. Cimfel y David White escriben el libreto de esta angustiosa huida hacia la supervivencia que se ha manifestado como uno de los últimos fenómenos virales de «la gran N roja». Partiendo de su escueta historia, el reparto es como se puede intuir bastante reducido. Kelsey Chow (Yellowstone) es la absoluta protagonista, mientras que Finn Wittrock (La gran apuesta), Moray Treadwell (La boda más odiosa) y Daniel Francis (Quédate a mi lado) cierran el casting.

La película de Netflix líder

A pesar de su inabarcable catálogo, No te muevas ha conquistado el corazon de los suscriptores con una película de Netflix que ha vencido a otros estrenos de terror como Corte en el tiempo, propuestas animadas de la talla de Sing: ¡Ven y canta! y La vida secreta de tus mascotas.

De esta forma y con tan sólo dos semanas desde su estreno, el filme de terror ha logrado tener más de 28 millones de visualizaciones, con más de 42 millones de horas vistas, permaneciendo además en el Top 10 de 88 países, a través de una especial atención al mercado hispanoamericano de la plataforma. Con una duración inferior a una hora, los amantes del terror encontrarán en No te muevas es la opción perfecta para un fin de semana de cine en casa. Y predicando con su título, prometemos que durante su visionado no querrás ni siquiera pestañear.