Guardianes de la galaxia 3 será sin duda, una de las películas más sentimentales de Marvel. Al igual que sucede con Spiderman No way out de Tom Holland, la tercera película de los Guardianes tendrá despedidas dolorosas, como la de Dave Bautista y su Drax que no volverán a aparecer en el UCM. Por otra parte, Karen Guillan, la actriz que interpreta a Nébula pudo leer completamente el guion de James Gunn y confesó haber llorado con el final. Sea como sea, deberemos estar preparados para el fin de una era, aunque esta no vaya a llegar hasta dentro de más de un año, cuando la tercera entrega de los Guardianes aterrice en los cines el 5 de mayo del 2023.

Todo ese tiempo que queda para poder ver cómo se desarrollará esta nueva historia no impide que recibamos poco a poco, nueva información, como que por ejemplo Will Poulter será Adam Warlock o la imagen de Sylvester Stallone (borrada de su cuenta de Instagram) que muestra el nuevo traje que lucirá al regresar a su papel del contrabandista espacial Stakar Ogord.

En la imagen se puede ver al actor con su chaqueta azul, la cual contiene adornos dorados. Llega hasta cubrir por completo el cuello de Stallone, llevándonos a deducir que retomará su papel en el momento de la escena postcréditos de la segunda parte, donde aparecía con el resto de los Devastadores: Charlie-27 (Ving Rhames), Martinex (Michael Rosenbaum), Aleta (Michelle Yeoh), Mainframe (a la que pone voz Miley Cyrus) y Krugarr, una creación hecha totalmente con CGI.

La semana pasada, pudimos saber por el Instagram de James Gunn, que el equipo iniciaba el rodaje, con la incorporación de Stallone y el regreso del elenco principal formado por Chris Pratt, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gilian, Zoe Saldana y Pom Klementieff. Seguramente al actor de Rocky le hayan “tirado e las orejas” y obligado a borrar el post, debido a que Marvel debe dar el visto bueno a cualquier tipo de información que, desde dentro de la producción se lanza al público. Tanto el rodaje de Guardianes de la galaxia 3 como Los mercenarios 4 se está realizando a la vez, por lo que al bueno de Sly todavía le quedan varias semanas duras de trabajo.