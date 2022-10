‘Sister Boniface Mysteries’, la divertida serie policiaca que estrena COSMO

Los detectives originales se han convertido en los protagonistas de películas y series de éxito. Por ejemplo, Castle que era un famoso escritor de novela negra, Marcella una exdetective o Harry Ambrose, el protagonista de The Sinner. Este miércoles 19 de octubre COSMO estrena Sister Boniface Mysteries a las 22.00 horas una serie policiaca donde la protagonista es una monja que resuelve sorprendentes crímenes en la Inglaterra rural de los años 60. Una peculiar hermana que conduce una Vespa y una brillante científica forense.

Sister Boniface Mysteries es una divertida producción de la BBC y ya ha sido renovads por una segunda temporada. Un spin-off de Father Brown (2013), una serie en la que el Padre Brown, lleva 10 temporadas resolviendo los crímenes de su parroquia. La hermana Boniface era un personaje de la primera temporada y casi diez años después tiene su propia ficción.

Una hermana detective

La hermana Boniface (Lorna Watson) vive en el convento católico de San Vicente y trabaja produciendo vino con el resto de las monjas. Boniface trabajó para el gobierno británico descifrando mensajes cifrados durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó el conflicto, rechazó un trabajo en los servicios secretos del MI5 y decidió tomar los hábitos.

También ha trabajado como la asesora científica de la policía local y ayuda a los agentes de Great Slaughter, una localidad con un grave problema de delincuencia. Boniface ayuda a los agentes de Great Slaughter, un lugar afortunadamente ficticio con un grave problema de delincuencia. La hermana tiene un doctorado en bioquímica y un cociente intelectual similar al de Einstein.

Boniface cuenta con su propio laboratorio en el convento y es la hermana es la mano derecha del elegante e inconformista inspector Sam Gillespie (Max Brown). El sargento Felix Livingstone (Jerry Iwu) acaba de llegar a la localidad desde Bermudas por un error administrativo y no entiende la relación entre ambos. Además el equipo cuenta con la ayuda de Ruth Penny (Miranda Raison), periodista de investigación y editora del diario local The Albion Bugle; Peggy Button (Ami Metcalf), una joven e inquebrantable agente de policía; o el mismísimo Padre Brown (Mark Williams), que aparece como invitado en uno de los episodios.

Un crimen a la semana

Cada semana la hermana Boniface y el equipo de policía de Great Slaughter tendrá que resolver un nuevo misterio como por ejemplo la aparición un cadáver en el festival de la remolacha forrajera o la existencia de un asesino en serie.

La creadora de esta original serie. que ha sido producida por BBC Studios, es Jude Tindall y es la que escribió la serie Father Brown y también Shakespeare and Hathaway: investigadores privados (2018). Además, la protagonista es la actriz Lorna Michaels que ha participado como comediante en Watson and Oliver, Shakespeare and Hathaway o el programa The Great British Bake Off.