‘Candy’, la miniserie de Jessica Biel sobre un crimen real que estrena Disney+

Las ficciones basadas en crímenes reales siempre tienen éxito en las plataformas de streaming. Solo hay que recordar series como La escalera, Manhunt, Under the Banner of Heaven, DAHMER o Seduciendo a un asesino, entre otras muchas. Disney+ estrena el miércoles 12 de octubre cinco episodios de esta miniserie dramática original sobre un crimen real protagonizada por los actores Jessica Biel y Timothy Simons.

Este otoño Disney+ nos está sorprendiendo con el estreno de series tan interesantes como The Bear, The Old Man, Limbo, la temporada 2 de La misteriosa sociedad Benedict y de The Mister, Star Wars: Las crónicas jedi o Candy, entre otras muchas.

La miniserie cuenta la historia real de la asesina Candy Montgomery y su víctima y amiga Betty Gore que tuvo lugar en la localidad de Texas en 1980. Una mujer que llevaba una vida normal y corriente pero que un día comete un asesinato brutal.

Una brutal asesina

La protagonista de esta serie es Candy Montgomery, una madre y ama de casa de los años 80 que tiene una familia ejemplar compuesta por su marido y sus dos hijos y una buena casa. Su vida es aparentemente perfecta porque todo está planificado al milímetro.

El problema es que empieza a sentir que la vida diaria y el conformismo la empieza a ahogar y necesita escapar de su perfecto hogar. Esta decisión tendrá consecuencias letales para toda la familia. Candy comienza a mantener un romance a escondidas con el marido de su amiga y decide contárselo. Cuarenta y un hachazos recibió el 13 de junio de 1980 la esposa de su amante Betty Gore.

Candy es implicada en un brutal caso de asesinato que impactó a toda la opinión pública. En la historia real la Justicia llegó a justificar su comportamiento y acabó siendo declarada como inocente al haber actuado en defensa propia contra la esposa de su amante.

Una buena producción en la que Michael Uppendahl (Fargo, American Crime Story: El caso Lewinsky) ha dirigido el piloto. Nick Antosca (The Act, Nuevo sabor a cereza) ejerce de productor ejecutivo con su compañía Eat the Cat junto con Alex Hedlund. Jessica Biel y Michelle Purple (The Sinner, Cruel Summer) son las productoras ejecutivas de Iron Ocean.

El reparto de Candy

La serie Candy está protagonizada por los actores Jessica Biel, Timothy Simons, Melanie Lynskey (Yellowjackets, Mrs. America, Castle Rock), Pablo Schreiber y Raúl Esparza.

También en el reparto está la actriz Robin Veith (Mad Men, The Act), que ha escrito el guion y es la productora ejecutiva de la serie. Una buena serie para los que disfrutan con las historias de crímenes basadas en hechos reales.