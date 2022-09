‘Limbo’, la serie protagonizada por Clara Lago que estrena Disney Plus+

La plataforma de streaming Disney+ no para de sorprender a sus usuarios este mes con nuevos estrenos como The Old Man, Andor o la segunda temporada de Somos los mejores: Una nueva era. Además, el miércoles 28 de septiembre estrena Limbo, la nueva serie del canal Star protagonizada por la actriz Clara Lago.

La serie argentina Limbo consta de 10 episodios de entre 35 y 40 minutos cada uno. En ellos se cuenta cuenta el viaje de una joven heredera de una gran fortuna a los infiernos ante la pérdida de su ser más querido. La protagonista descubrirá sus secretos mientras pelea con sus hermanos en una ciudad que ni siquiera siente como suya.

Limbo ha sido rodada en Buenos Aires y Madrid y realizada Pampa Films/Gloriamundi Producciones. Además, fue desarrollada creativamente por los directores y productores de cine y televisión argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat y cuenta con la dirección de Agustina Macri y Fabiana Tiscornia. La serie ha sido escrita por Margarita García Robayo, Ana Navajas, Nicolás Diodovich y Javier Van de Couter, con la colaboración de Martín Bustos, Diego Bliffeld y Martín Vatenberg.

Un complicado legado

Limbo, según cuenta la sinopsis de Netflix, sigue la historia de Sofía (Clara Lago), “una joven millonaria que parece tenerlo todo: una vida glamorosa, una familia que le consiente todos sus caprichos y grandes amistades que son sus cómplices en su estilo de vida. Cuando muere su padre (Enrique Piñeyro), tiene que volver a Buenos Aires, su lugar de origen, y enfrentarse con un legado que incluye el negocio familiar, la rivalidad con sus dos hermanos (Amigorena y Pérez) y el descubrimiento de una faceta desconocida de su padre”.

Sofía tendrá que demostrar que no es solo un adorno caro y comenzará un camino lleno de errores y tropiezos, pero también de descubrimientos. Poco a poco irá adquiriendo confianza en sí misma y logrará cambiar su destino. Sofía no logrará tomar las riendas del negocio familiar, sino también de su compleja vida.

El reparto de Limbo

La serie Limbo está protagonizada por la conocida actriz española Clara Lago que interpreta el papel de la confusa millonaria Sofía Castelló. En el reparto también están Mike Amigorena (Ignacio Castelló), Esteban Pérez (Andrés Castelló), Rebeca Roldán (Estefanía Thierreux), Geena Román (Perla), Andrés Gil (Marco), Enrique Piñeyro (Francisco Castelló).

Además, la serie Limbo cuenta con la participación especial de Michel Noher (Martín) y de Andrea Frigerio (Lucrecia Aiz) y la colaboración especial de la actriz Carmen Maura que interpreta a Alicia.