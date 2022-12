¿5 entregas te parecen pocas? James Cameron tiene ideas para ‘Avatar 6’ y ‘7’

El futuro éxito en la taquilla de Avatar: el sentido del agua es una auténtica incógnita. Hace algunas semanas, James Cameron fue muy sincero con los pronósticos que la secuela debería cumplir para ser mínimamente rentable. El cineasta canadiense explicaba que esta segunda parte debía colocarse entre las cinco películas más taquilleras de la historia para ser mínimamente rentable. Se calcula, sin todavía poseer cifras oficiales, que como mínimo El sentido del agua habría costado 250 millones de dólares, no teniendo en cuenta por supuesto la increíble campaña de marketing que un producto de tal tamaño necesita. Por ello, el director de Titanic también comentó que si esta se estrella, tiene un plan con el que cerrar la historia en Avatar 3. Aunque ahora, en una entrevista con The Hollywood Reporter ha afirmado tener ideas para una sexta y una séptima entrega.

En la conversación, Cameron admitió que el éxito de la taquilla de las secuelas terminadas decidirá el destino de los personajes: “Probablemente terminaremos la película tres de todos modos porque está todo filmado. Tendríamos que hacer que hacer un cráter de verdad para que no pareciera que valió la pena la inversión adicional. Tendríamos que dejar un agujero humeante en el suelo. Ahora, con surte, podremos contarlo todo porque cinco es mejor que cuatro, cuatro es mejore que tres y tres es mejor que dos”.

Con el futuro en el horizonte, el responsable de secuelas tan exitosas como Terminator: El juicio final y Aliens sabe que no puede estar realizando secuelas de Avatar indefinidamente, porque es posible que no sea “físicamente capaz”. “Tendría 89 años para entonces (…) la cantidad de energía requerida. Tendría que entrenar a alguien para hacer esto. Porque, no me importa lo inteligente que seas como director, no sabes cómo hacer esto”, auguraba Cameron.

El sentido del agua tendrá a Sam Worthington, Zoe Saldana, Mat Gerald, Joel David Moore, CCH Pounder, Dileep Rao, Sigourney Weaver, Setphen Lang y Giovanni Ribisi regresando a Pandora, junto con las nuevas incorporaciones Kate Winslet, Cliff Curtis, Edio Falco, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin y Vin Diesel. Hace poco, supimos que tendría acceso a la cartelera China, aunque la pregunta es si esa ayuda, será suficiente cuando el 16 de diciembre se estrene en todo el mundo. Eso sí, tendrá prácticamente imposible superar a Top Gun: Maverick como cinta más taquillera del 2022, dado lo poco que faltará para el final del año.