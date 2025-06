La serie española de Netflix que ya está en el Top 1: ha escandalizado a medio mundo

Una de las grandes apuestas de Netflix para este verano es Olympo, la serie adolescente que nos recuerda a Élite y que se acaba de estrenar en la plataforma de streaming. Olympo ha sido creada por Jan Matheu, Ibai Abad y Laia Foguet y cuenta la historia de un grupo de adolescentes deportistas que entrenan en el CAR Pirineos y luchan todos los días por convertirse en los mejores atletas del país. Todo cambia cuando Amaia, la capitana de la selección nacional de natación artística, es superada por primera vez por Núria, su mejor amiga y compañera de equipo. Amaia empieza a sospechar que algo raro está pasando en este centro de entrenamiento y se pone a investigar. Olympo se presenta como una serie dramática ambientada en el mundo de la competición de alto rendimiento. Una original ficción que está recibiendo bastantes críticas porque no está a la altura de Élite, pero que se puede ver y resulta una opción para pasar un rato entretenido las tardes de verano.

Por ahora, solo podemos ver en Netflix la primera temporada que tiene 8 episodios y nos ha sorprendido, por un lado, por sus escenas subidas de tono y por sus tramas en las que mezcla lo dramático con lo frívolo. Pero, por otro lado, sorprende por su extraño montaje que suele despistar al espectador que en ocasiones no entiende muy bien lo que está pasando. Pese a estos defectillos la serie hay que reconocer que va mejorando según van avanzando los episodios y ya está enganchando a muchos usuarios de Netflix.

Olympo se estrenó el pasado 20 de junio y se ha posicionado en muy poco tiempo en el Top1 de series de habla no inglesa con 3.200.000 visualizaciones y 20.500.000 horas vistas. Por lo tanto, aunque a algunos no les esté gustando, muchos jóvenes están disfrutando de los episodios de esta serie de Netflix.

¿Qué ocurre en la serie Olympo?

Esta original serie está ambientada en el CAR Pirineos, un centro de entrenamiento al que van los mejores atletas de nuestro país. La protagonista es Amaia, la capitana de la selección nacional de natación artística, la cual es una joven demasiado exigente consigo misma y que no se permite fallos. Según la sinopsis oficial de Netflix: “Pero cuando Núria, su mejor amiga y compañera de equipo, la supera por primera vez, Amaia se da cuenta de que algunos deportistas están mejorando su rendimiento de forma inexplicable… Tras años de poner su cuerpo al límite y sacrificar su vida por el deporte, se enfrentan al dilema: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?”.

A partir de ese momento, la serie nos va mostrando a un grupo de jóvenes que se esfuerzan por convertirse en los mejores en sus deportes respectivos. Pero también se ve cómo para ganar algunos rozan los comportamientos ilegales para conseguirlo. Además, también algunos se enamoran, entablan amistad o se traicionan.

La serie Olympo explora el complejo mundo del alto rendimiento y se centra en problemas que surgen como la extrema rivalidad entre las atletas, la posibilidad de recurrir al dopaje para ganar a toda costa o la autoexigencia que puede llevar a comportamientos extremos. Una nueva ficción juvenil que nos muerta las luces y las sombras del mundo de la alta competición.

El reparto de esta serie dramática

La protagonista sin duda alguna de esta serie es la actriz Clara Galle que interpreta el papel de Amaia Olaberria, la capitana del equipo de natación. Aunque la actriz intenta que su papel sea convincente, los errores de esta la impiden brillar. También en el reparto están los actores Agustín Della Corte como Roque Pérez, Nuno Gallego como Cristian Delallave, Nira Osahia como Zoe Moral, María Romanillos como Nuria Bórgues, Martí Cordero como Charly Lago, Juan Perales como Sebas Senghor y Najwa Khliwa como Fátima Amazian.

También en el reparto de esta serie están los actores Andy Duato como Renata, Nicolás Furtado como Hugo Teixeira, Juan López-Tagle como Jacobo Fuentes, Laura Ubach como Peque, Alexandra Prokhorova como Svetlana, Melina Matthews como Jana Castro, Mario de la Rosa como Javier Montes, Nerea Mazo como Claudia Tur y Sergi Mozo como Cruz, entre otros.

La serie Olympo es una de las mejores opciones para los que están buscando una serie protagonizada por jóvenes y parecida a Élite. Pero hay que tener en cuenta que, aunque sus creadores lo han intentado, no está al nivel de esta serie de éxito. Quizás lo que no funciona es esa mezcla de dramatismo y frivolidad de los diálogos que no convencen o la evolución de los personajes que no llegan a enganchar a los espectadores. De todas maneras Olympo es una serie que se deja ver y que puede ser una buena opción para entretenerse durante las tardes calurosas de este verano.